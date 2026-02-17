Суд уменьшил на 100 миллионов залог для экс-судьи Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца

Киевский апелляционный суд уменьшил залог бывшему судье Алексею Тандыру на 100 миллионов гривен. Его обвиняют в смертельном ДТП на блокпосту, где погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко.

Суд оставил меру пресечения, однако существенно уменьшил сумму залога. Об этом сообщает "Бабель".

Что известно об уменьшении залога?

Киевский апелляционный суд уменьшил залог для экс-судьи Алексея Тандыра с почти 120 миллионов гривен до 20 миллионов. Его обвиняют в смертельной аварии, в результате которой погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко.

Сам Тандыр просил суд отпустить его из СИЗО под личные обязательства, а его адвокаты настаивали на полной отмене меры пресечения.

Защита ссылалась на решение Европейского суда по правам человека, который признал, что содержание Тандыра под стражей в течение почти трех лет нарушает Конвенцию по правам человека. Также адвокаты заявляли, что нет доказательств рисков побега, давления на свидетелей или уничтожения доказательств.

Представители семьи погибшего нацгвардейца заявили, что процесс затягивается именно стороной защиты. По их словам, из 100 назначенных заседаний состоялось лишь половина, в частности из-за неявки адвокатов и постоянных отводов судьи.

В суде также выступали свидетели, которые утверждали, что после аварии от Тандыра чувствовался запах алкоголя. По их словам, на блокпосте он сначала отрицал, что был за рулем, но признал, что знает о "запахе".

Что известно о смертельном ДТП?