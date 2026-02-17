Суд зменшив на 100 мільйонів заставу для екссудді Тандира, який на смерть збив нацгвардійця

Київський апеляційний суд зменшив заставу колишньому судді Олексію Тандиру на 100 мільйонів гривень. Його звинувачують у смертельній ДТП на блокпості, де загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко.

Суд залишив запобіжний захід, однак суттєво зменшив суму застави. Про це повідомляє "Бабель".

Що відомо про зменшення застави?

Київський апеляційний суд зменшив заставу для екссудді Олексія Тандира з майже 120 мільйонів гривень до 20 мільйонів. Його обвинувачують у смертельній аварії, внаслідок якої загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко.

Сам Тандир просив суд відпустити його із СІЗО під особисті зобов’язання, а його адвокати наполягали на повному скасуванні запобіжного заходу.

Захист посилався на рішення Європейського суду з прав людини, який визнав, що тримання Тандира під вартою протягом майже трьох років порушує Конвенцію з прав людини. Також адвокати заявляли, що немає доказів ризиків втечі, тиску на свідків чи знищення доказів.

Представники родини загиблого нацгвардійця заявили, що процес затягується саме стороною захисту. За їхніми словами, зі 100 призначених засідань відбулося лише половина, зокрема через неявку адвокатів та постійні відводи судді.

У суді також виступали свідки, які стверджували, що після аварії від Тандира відчувався запах алкоголю. За їхніми словами, на блокпості він спочатку заперечував, що був за кермом, але визнав, що знає про "запашок".

Що відомо про смертельну ДТП?