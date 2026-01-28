Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури. Тандир все ще притягується до кримінальної відповідальності.
До теми Вища рада правосуддя звільнила суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця в Києві
Який тепер запобіжний захід обрали для Олексія Тандира?
Олексій Тандир підозрюється в скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди на блокпосту, через яку загинув службовець Національної гвардії. Справі вже понад два роки, однак розслідування триває досі. Колишній суддя Макарівського районного суду перебував у СІЗО.
28 січня суддя змінив рішення щодо продовження запобіжного заходу Тандиру. Прокурор просив, щоб підозрюваний залишався під вартою без права внесення застави. Частково клопотання підтримали. Тепер Тандир перебуватиме під вартою, однак за нього можна внести заставу в розмірі 119 мільйонів 880 тисяч гривень.
Що відомо про ДТП за участі Тандира?
Олексій Тандир, ймовірно, вчинив смертельну ДТП 25 травня 2023 року. У матеріалах справи йдеться, що він перебував у нетверезому стані, керуючи автомобілем Lexus ES 350. На одному з блокпостів він здійснив наїзд на 22-річного військовослужбовця Національної гвардії.
Санкція статті, яку інкримінують Тандиру, передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Йому також мають заборонити керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.
Олексій Тандир намагався заперечити участь у ДТП. Колишній суддя заявляв, що не вживав алкоголь. Однак з часу початку розслідування підозрюваний перебував під вартою.