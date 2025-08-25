В России взорвался танкер "Онемен", который перевозил бензин: есть пострадавшие
- В России на реке Анадырь взорвался танкер "Онемен", перевозивший бензин.
- Двое членов экипажа, среди которых есть капитан, получили тяжелые травмы и находятся в реанимации.
В России 25 августа произошел взрыв на танкере, который перевозил бензин. В результате аварии два человека получили тяжелые травмы.
Что известно о взрыве на танкере в России?
На реке Анадырь в России взорвался танкер "Онемен" возле Чукотки, перевозивший бензин. По сообщениям пропагандистских СМИ, сила взрыва была настолько большой, что с палубы вырвало целую часть над одним из резервуаров.
После взрыва на судне возник пожар, который потушили. По данным пропагандистов, в результате происшествия пострадали двое членов экипажа – капитан и практикант.
Оба находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Одному из пострадавших врачи провели трепанацию черепа.
Причиной аварии якобы стали пары горючей жидкости. Разлива топлива не произошло. Сейчас танкер отбуксировали в порт Анадыря.
Что взорвалось недавно в России?
- 24 августа в известном российском в известном российском магазине игрушек произошел взрыв рядом со зданием ФСБ. Среди пострадавших – 55-летний сотрудник спецслужбы. Есть также и погибший. Причиной мог стать гелиевый баллон.
- В тот же день дроны атаковали несколько регионов России, в частности Курскую АЭС и Сызранский НПЗ. Россияне заявили об уничтожении 95 беспилотников, в том числе над временно оккупированным Крымом.
- В результате атаки дронов на порт Усть-Луга в Ленинградской области на днях вспыхнул пожар на терминале компании "Новатэк".