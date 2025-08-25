У Росії 25 серпня стався вибух на танкері, який перевозив бензин. У результаті аварії двоє людей отримали тяжкі травми.

Про інцидент інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Що відомо про вибух на танкері у Росії?

На річці Анадир у Росії вибухнув танкер "Онемен" біля Чукотки, що перевозив бензин. За повідомленнями пропагандистських ЗМІ, сила вибуху була настільки великою, що з палуби вирвало цілу частину над одним із резервуарів.

Наслідки вибуху на танкері / Фото росЗМІ

Після вибуху на судні виникла пожежа, яку загасили. За даними пропагандистів, внаслідок події постраждали двоє членів екіпажу – капітан та практикант.

Обидва перебувають у тяжкому стані в реанімації. Одному з постраждалих лікарі провели трепанацію черепа.

Причиною аварії нібито стали пари горючої рідини. Розливу палива не сталося. Наразі танкер відбуксували до порту Анадира.

