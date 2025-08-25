У Росії вибухнув танкер "Онемен", що перевозив бензин: є постраждалі
- У Росії на річці Анадир вибухнув танкер "Онемен", що перевозив бензин.
- Двоє членів екіпажу, серед яких є капітан, отримали тяжкі травми і перебувають у реанімації.
У Росії 25 серпня стався вибух на танкері, який перевозив бензин. У результаті аварії двоє людей отримали тяжкі травми.
Про інцидент інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
Що відомо про вибух на танкері у Росії?
На річці Анадир у Росії вибухнув танкер "Онемен" біля Чукотки, що перевозив бензин. За повідомленнями пропагандистських ЗМІ, сила вибуху була настільки великою, що з палуби вирвало цілу частину над одним із резервуарів.
Наслідки вибуху на танкері / Фото росЗМІ
Після вибуху на судні виникла пожежа, яку загасили. За даними пропагандистів, внаслідок події постраждали двоє членів екіпажу – капітан та практикант.
Обидва перебувають у тяжкому стані в реанімації. Одному з постраждалих лікарі провели трепанацію черепа.
Причиною аварії нібито стали пари горючої рідини. Розливу палива не сталося. Наразі танкер відбуксували до порту Анадира.
Що вибухнуло нещодавно у Росії?
- 24 серпня у відомому російському магазині іграшок стався вибух поруч із будівлею ФСБ. Серед потерпілих – 55-річний співробітник спецслужби. Є також і загиблий. Причиною міг стати гелієвий балон.
- Того ж дня дрони атакували кілька регіонів Росії, зокрема Курську АЕС та Сизранський НПЗ. Росіяни заявили про знищення 95 безпілотників, у тому числі над тимчасово окупованим Кримом.
- Внаслідок атаки дронів на порт Усть-Луга в Ленінградській області днями спалахнула пожежа на терміналі компанії "Новатек".