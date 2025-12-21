Как выглядит пораженный дронами российский танкер "Валерий Горчаков"
- 18 декабря в порту Ростова-на-Дону танкер "Валерий Горчаков" подвергся атаке дронов.
- В результате обстрела повреждены рубка и машинное отделение, есть жертвы.
Под атаку дронов в России 18 декабря попал порт Ростова-на-Дону. Впоследствии появились снимки пораженного танкера "Валерий Горчаков".
Как выглядит атакованный танкер России?
Ночью 18 декабря танкер "Валерий Горчаков" в порту Ростова-на-Дону в России подвергся атаке беспилотников. Отмечается, что в результате удара повреждена ходовая рубка и машинное отделение, где возник пожар.
Пораженный 18 декабря российский танкер в Ростове / Фото из телеграмма Exilenova+
По данным телеграмм-канала, двое членов экипажа погибли. Речь идет о поваре и третьем механике. Также травмированы старший помощник капитана и два матроса.
Как видно из фото, из-за пробоины корма судна ушла под воду по уровню надстройки,
– говорится в сообщении.
Флот России: какие недавние потери?
Украинские дроны ударили по российскому военному кораблю в Каспийском море. Под атаку мог попасть патрульный корабль "Расул Гамзатов".
Ранее также СБУ атаковала российский танкер QENDIL в нейтральных водах Средиземного моря. Судно россияне использовали для обхода санкций.
Такое дроны Сил обороны Украины поразили российскую подводную лодку класса "Варшавянка" в Новороссийске. По предварительным данным росСМИ, могли погибнуть до 14 моряков.