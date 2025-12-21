Как выглядит пораженный дронами российский танкер "Валерий Горчаков"

Под атаку дронов в России 18 декабря попал порт Ростова-на-Дону. Впоследствии появились снимки пораженного танкера "Валерий Горчаков".

Как выглядит атакованный танкер России?

Ночью 18 декабря танкер "Валерий Горчаков" в порту Ростова-на-Дону в России подвергся атаке беспилотников. Отмечается, что в результате удара повреждена ходовая рубка и машинное отделение, где возник пожар.

По данным телеграмм-канала, двое членов экипажа погибли. Речь идет о поваре и третьем механике. Также травмированы старший помощник капитана и два матроса.

Как видно из фото, из-за пробоины корма судна ушла под воду по уровню надстройки,

– говорится в сообщении.

Флот России: какие недавние потери?