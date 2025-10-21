В 2023 наступал на Мелитополь: Тарнавский во второй раз возглавит 9-й армейский корпус, –СМИ
- Бригадный генерал Тарнавский во второй раз возглавит 9-й армейский корпус после отставки в июне 2025 года.
- Виктор Николюк, который заменил Тарнавского, теперь возглавит 20-й корпус, тогда как Тарнавский возвращается к командованию 9-м корпусом.
После нескольких месяцев перерыва бригадный генерал Тарнавский снова возглавит 9-й армейский корпус –формирование, которое отвечает за одно из самых горячих направлений в Донецкой области. Летом он покинул эту должность якобы из-за проблем со здоровьем.
До своей отставки в июне 2025 года бригадный генерал Александр Тарнавский возглавлял оперативно-тактическую группировку "Донецк" и 9-й армейский корпус. Сейчас он во второй раз назначен на должность командующего 9-го корпуса. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на УП.
Кто заменял Тарнавского после отставки?
После отставки 55-летнего Александра Тарнавского временное ОТГ "Донецк" было ликвидировано в рамках корпусной реформы, а командование 9-м корпусом, в который входит ряд самых тяжелых участков фронта в Донецкой области, передали 50-летнему генерал-майору Виктору Николюку.
На днях появилась информация о восстановлении Тарнавского на предыдущей должности. В то же время по данным СМИ, главнокомандующий ВСУ назначил Николюка командиром другого – 20-го корпуса вместо полковника Максима Китугина, которого Сырский уволил с должности из-за прорыва россиян на Днепропетровщину.
Что известно о Тарнавском и какие должности занимал бригадный генерал?
55-летний Александр Тарнавский родом из Днепра.
В 2011 – 2015 годах командовал 17-й отдельной танковой бригадой. А в 2015 решил попробовать себя в политике и баллотировался в Криворожский городской совет от партии "Наш край", которую впоследствии запретили как пророссийскую.
В 2022 году он был начальником штаба и заместителем командующего войсками ОК "Восток". В этом же году осенью возглавлял контрнаступление украинских войск на юге страны как командующий оперативно-стратегической группировки "Херсон".
Наиболее известным Тарнавский стал во времена командования ОСУВ "Таврия" в 2023 году. Тогда украинская армия вела тяжелые бои на Мелитопольском направлении, однако из-за слабой разведки и планирования потеряла очень много времени на прорыв первой линии вражеской обороны в районе Роботино. А через год Роботино вернулось под контроль врага.
Уже в 2024 году Тарнавский стал командиром 9-го корпуса и закрепленного за этим корпусом ОТГ "Донецк".
Что известно о ситуации на Покровском направлении?
Враг сосредотачивает свои силы на Покровском направлении, чтобы зайти в город и установить свои БпЛА на зданиях, чтобы перекрыть логистику ВСУ. Однако украинские силы вовремя обнаруживают врага и ликвидируют личный состав и артиллерию.
Российские подразделения 51-й ЗВА, вероятно, концентрируются в районах сел Сухецкое и Затишок для продолжения наступления на Родинское и Белицкое. Пока им не удается достичь успеха, одновременно украинские силы провели несколько контратак к югу от Родинского.
Командование 2-й ЗВА России, похоже, копирует действия 6-й ЗВА на Купянском направлении. Они сначала ищут бреши в обороне, а потом через них продвигаются небольшие пехотные и ДРГ-группы. Это должно создать искусственный хаос в системе обороны города.