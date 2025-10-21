В 2023 наступал на Мелитополь: Тарнавский во второй раз возглавит 9-й армейский корпус, –СМИ

После нескольких месяцев перерыва бригадный генерал Тарнавский снова возглавит 9-й армейский корпус –формирование, которое отвечает за одно из самых горячих направлений в Донецкой области. Летом он покинул эту должность якобы из-за проблем со здоровьем.

До своей отставки в июне 2025 года бригадный генерал Александр Тарнавский возглавлял оперативно-тактическую группировку "Донецк" и 9-й армейский корпус. Сейчас он во второй раз назначен на должность командующего 9-го корпуса. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на УП.

Кто заменял Тарнавского после отставки?

После отставки 55-летнего Александра Тарнавского временное ОТГ "Донецк" было ликвидировано в рамках корпусной реформы, а командование 9-м корпусом, в который входит ряд самых тяжелых участков фронта в Донецкой области, передали 50-летнему генерал-майору Виктору Николюку.

На днях появилась информация о восстановлении Тарнавского на предыдущей должности. В то же время по данным СМИ, главнокомандующий ВСУ назначил Николюка командиром другого – 20-го корпуса вместо полковника Максима Китугина, которого Сырский уволил с должности из-за прорыва россиян на Днепропетровщину.

Что известно о Тарнавском и какие должности занимал бригадный генерал?

55-летний Александр Тарнавский родом из Днепра.

В 2011 – 2015 годах командовал 17-й отдельной танковой бригадой. А в 2015 решил попробовать себя в политике и баллотировался в Криворожский городской совет от партии "Наш край", которую впоследствии запретили как пророссийскую.

В 2022 году он был начальником штаба и заместителем командующего войсками ОК "Восток". В этом же году осенью возглавлял контрнаступление украинских войск на юге страны как командующий оперативно-стратегической группировки "Херсон".

Наиболее известным Тарнавский стал во времена командования ОСУВ "Таврия" в 2023 году. Тогда украинская армия вела тяжелые бои на Мелитопольском направлении, однако из-за слабой разведки и планирования потеряла очень много времени на прорыв первой линии вражеской обороны в районе Роботино. А через год Роботино вернулось под контроль врага.

Уже в 2024 году Тарнавский стал командиром 9-го корпуса и закрепленного за этим корпусом ОТГ "Донецк".

Что известно о ситуации на Покровском направлении?