У 2023 наступав на Мелітополь: Тарнавський вдруге очолить 9-й армійський корпус, – ЗМІ
- Бригадний генерал Тарнавський вдруге очолить 9-й армійський корпус після відставки в червні 2025 року.
- Віктор Ніколюк, який замінив Тарнавського, тепер очолить 20-й корпус, тоді як Тарнавський повертається до командування 9-м корпусом.
Після кількох місяців перерви бригадний генерал Тарнавський знову очолить 9-й армійський корпус – формування, яке відповідає за один з найгарячіших напрямків на Донеччині. Влітку він залишив цю посаду нібито через проблеми зі здоров'ям.
До своєї відставки в червні 2025 року бригадний генерал Олександр Тарнавський очолював оперативно-тактичне угруповання "Донецьк" та 9-й армійський корпус. Наразі він вдруге призначений на посаду командувача 9-го корпусу. Про це пише 24 Канал із посиланням на УП.
Хто замінював Тарнавського після відставки?
Після відставки 55-річного Олександра Тарнавського тимчасове ОТУ "Донецьк" було ліквідовано в межах корпусної реформи, а командування 9-м корпусом, до якого входить низка найважчих ділянок фронту на Донеччині, передали 50-річному генерал-майору Віктору Ніколюку.
Днями з'явилась інформація про поновлення Тарнавського на попередній посаді. Водночас за даними ЗМІ, головнокомандувач ЗСУ призначив Ніколюка командиром іншого – 20-го корпусу замість полковника Максима Кітугіна, якого Сирський звільнив з посади через прорив росіян на Дніпропетровщину.
Що відомо про Тарнавського та які посади обіймав бригадний генерал?
55-річний Олександр Тарнавський родом з Дніпра.
У 2011 – 2015 роках командував 17-ю окремою танковою бригадою. А у 2015 вирішив спробувати себе в політиці та балотувався до Криворізької міської ради від партії "Наш край", яку згодом заборонили як проросійську.
У 2022 році він був начальником штабу та заступником командувача військ ОК "Схід". Цього ж року восени очолював контрнаступ українських військ на півдні країни як командувач оперативно-стратегічного угруповання "Херсон".
Найбільш відомим Тарнавський став за часів командування ОСУВ "Таврія" у 2023 році. Тоді українська армія вела важкі бої на Мелітопольському напрямку, однак через слабку розвідку та планування втратила надзвичайно багато часу на прорив першої лінії ворожої оборони в районі Роботиного. А через рік Роботине повернулося під контроль ворога.
Вже у 2024 році Тарнавський став командиром 9-го корпусу та закріпленого за цим корпусом ОТУ "Донецьк".
Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку?
Ворог зосереджує свої сили на Покровському напрямку, щоб зайти в місто та встановити свої БпЛА на будівлях, щоб перекрити логістику ЗСУ. Однак українські сили вчасно виявляють ворога й ліквідовують особовий склад та артилерію.
Російські підрозділи 51-ї ЗВА, ймовірно, концентруються в районах сіл Сухецьке та Затишок для продовження наступу на Родинське та Білицьке. Поки що їм не вдається досягти успіху, водночас українські сили провели кілька контратак на південь від Родинського.
Командування 2-ї ЗВА Росії, схоже, копіює дії 6-ї ЗВА на Куп’янському напрямку. Вони спочатку шукають прогалини в обороні, а потім через них просуваються невеликі піхотні та ДРГ-групи. Це має створити штучний хаос у системі оборони міста.