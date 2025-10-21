До своєї відставки в червні 2025 року бригадний генерал Олександр Тарнавський очолював оперативно-тактичне угруповання "Донецьк" та 9-й армійський корпус. Наразі він вдруге призначений на посаду командувача 9-го корпусу. Про це пише 24 Канал із посиланням на УП.

Дивіться також Росіяни у Покровську, на Дніпропетровщині – новий прорив: як змінилася лінія фронту за тиждень

Хто замінював Тарнавського після відставки?

Після відставки 55-річного Олександра Тарнавського тимчасове ОТУ "Донецьк" було ліквідовано в межах корпусної реформи, а командування 9-м корпусом, до якого входить низка найважчих ділянок фронту на Донеччині, передали 50-річному генерал-майору Віктору Ніколюку.

Днями з'явилась інформація про поновлення Тарнавського на попередній посаді. Водночас за даними ЗМІ, головнокомандувач ЗСУ призначив Ніколюка командиром іншого – 20-го корпусу замість полковника Максима Кітугіна, якого Сирський звільнив з посади через прорив росіян на Дніпропетровщину.

Що відомо про Тарнавського та які посади обіймав бригадний генерал?

55-річний Олександр Тарнавський родом з Дніпра.

У 2011 – 2015 роках командував 17-ю окремою танковою бригадою. А у 2015 вирішив спробувати себе в політиці та балотувався до Криворізької міської ради від партії "Наш край", яку згодом заборонили як проросійську.

У 2022 році він був начальником штабу та заступником командувача військ ОК "Схід". Цього ж року восени очолював контрнаступ українських військ на півдні країни як командувач оперативно-стратегічного угруповання "Херсон".

Найбільш відомим Тарнавський став за часів командування ОСУВ "Таврія" у 2023 році. Тоді українська армія вела важкі бої на Мелітопольському напрямку, однак через слабку розвідку та планування втратила надзвичайно багато часу на прорив першої лінії ворожої оборони в районі Роботиного. А через рік Роботине повернулося під контроль ворога.

Вже у 2024 році Тарнавський став командиром 9-го корпусу та закріпленого за цим корпусом ОТУ "Донецьк".

Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку?