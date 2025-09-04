Скандальную экс-главу Хмельницкой МСЭК Крупу выпустили под залог
- Татьяне Крупе, экс-руководительнице Хмельницкой областной МСЭК, изменили меру пресечения на залог в размере 20 миллионов гривен.
- Она должна выполнять ряд условий, в частности ношение электронного браслета и запрет покидать Хмельницкий без разрешения.
Экс-руководительнице Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе, которую подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, изменили меру пресечения. Ей назначили залог в размере 20 миллионов гривен.
Таким образом теперь она должна уплатить залог, а не сидеть под стражей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Высший антикоррупционный суд.
Как Крупе изменили меру пресечения?
Согласно законодательству, совокупно содержание под стражей во время досудебного расследования тяжких или особо тяжких преступлений не должно превышать 12 месяцев. В то же время Татьяна Крупа находилась под стражей уже 11 месяцев.
Детектив НАБУ по согласованию с прокурором САП ходатайствовал о продлении меры пресечения. Впрочем, следственная судья ВАКС удовлетворила его лишь частично, и изменила содержание под стражей на залог 20 миллионов гривен.
По данным Центра противодействия коррупции, у Татьяны Крупы или третьих лиц есть 5 дней на внесение залога. Ее обязали прибывать по каждому требованию к следователю, прокурора или суда до 4 ноября 2025 года, а также:
- не покидать пределы Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда;
- воздерживаться от общения с рядом лиц;
- сообщать об изменении своего места жительства;
- сдать паспорта для выезда за границу;
- носить электронный браслет.
Отныне, как отметили в ВАКС, контроль за выполнением постановления в части выполнения возложенных на Татьяну Крупу обязанностей должны осуществлять именно детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.
Что известно о деле Крупы?
Напомним, в прошлом году разоблачили главного врача МСЭК Хмельницкой области и ее сына, возглавлявшего областной Пенсионный фонд, на незаконном обогащении. В доме Крупы нашли наличными почти 6 миллионов долларов.
Также осенью 2024 года во время обыска в доме Крупы, кроме значительной суммы наличных в разных валютах, был обнаружен бухгалтерский документ о зачислении 590 тысяч долларов США на ее личный счет в банке Pekao.
Сначала суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 500 миллионов гривен. Уже вскоре из-за жалобы стороны защиты размер залога уменьшили до 130 миллионов гривен.