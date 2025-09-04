Экс-руководительнице Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе, которую подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, изменили меру пресечения. Ей назначили залог в размере 20 миллионов гривен.

Таким образом теперь она должна уплатить залог, а не сидеть под стражей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Высший антикоррупционный суд.

Смотрите также Деньги пачками вывозили за границу: детали скандального дела Татьяны Крупы и что нашли в камере

Как Крупе изменили меру пресечения?

Согласно законодательству, совокупно содержание под стражей во время досудебного расследования тяжких или особо тяжких преступлений не должно превышать 12 месяцев. В то же время Татьяна Крупа находилась под стражей уже 11 месяцев.

Детектив НАБУ по согласованию с прокурором САП ходатайствовал о продлении меры пресечения. Впрочем, следственная судья ВАКС удовлетворила его лишь частично, и изменила содержание под стражей на залог 20 миллионов гривен.

По данным Центра противодействия коррупции, у Татьяны Крупы или третьих лиц есть 5 дней на внесение залога. Ее обязали прибывать по каждому требованию к следователю, прокурора или суда до 4 ноября 2025 года, а также:

не покидать пределы Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда;

воздерживаться от общения с рядом лиц;

сообщать об изменении своего места жительства;

сдать паспорта для выезда за границу;

носить электронный браслет.

Отныне, как отметили в ВАКС, контроль за выполнением постановления в части выполнения возложенных на Татьяну Крупу обязанностей должны осуществлять именно детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Что известно о деле Крупы?