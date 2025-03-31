Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. В понедельник, 31 марта, там рассмотрели жалобу стороны защиты на постановление следственного судьи от 20 марта.

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Что известно о решении суда

По результатам рассмотрения, коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу. Предыдущее решение следственного суда ВАКС отменили – по новому постановлению фигурантке уменьшили размер залога до 130 миллионов гривен.

Решение вступило в законную силу с момента объявления, оно не подлежит и обжалованию в кассационном порядке.

Напомним, по данным следствия, Татьяну Крупу подозревают в незаконном обогащении. Прокуратура принимает меры для поиска и наложения ареста на средства и недвижимое имущество в Украине и за ее пределами. Однако их конфискация возможна только по решению суда.