Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду. У понеділок, 31 березня, там розглянули скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді від 20 березня.

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Що відомо про рішення суду

За результатами розгляду, колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу. Попереднє рішення слідчого суду ВАКС скасували – за новою ухвалою фігурантці зменшили розмір застави до 130 мільйонів гривень.

Рішення набрало законної сили з моменту оголошення, воно не підлягає та оскарженню в касаційному порядку.

Нагадаємо, за даними слідства, Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. Прокуратура вживає заходів для пошуку і накладення арешту на кошти та нерухоме майно в Україні й за її межами. Однак їх конфіскація можлива лише за рішенням суду.