Скандальну ексголову Хмельницької МСЕК Крупу випустили під заставу
- Тетяні Крупі, екскерівниці Хмельницької обласної МСЕК, змінили запобіжний захід на заставу у розмірі 20 мільйонів гривень.
- Вона повинна виконувати ряд умов, зокрема носіння електронного браслета і заборону залишати Хмельницький без дозволу.
Екскерівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації, змінили запобіжний захід. Їй призначили заставу у розмірі 20 мільйонів гривень.
Таким чином тепер вона мусить сплатити заставу, а не сидіти під вартою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Вищий антикорупційний суд.
Як Крупі змінили запобіжний захід?
Згідно із законодавством, сукупно тримання під вартою під час досудового розслідування тяжких або особливо тяжких злочинів не має перевищувати 12 місяців. Водночас Тетяна Крупа перебувала під вартою вже 11 місяців.
Детектив НАБУ за погодженням із прокурором САП клопотав про продовження запобіжного заходу. Утім, слідча суддя ВАКС задовольнила його лише частково, і змінила тримання під вартою на заставу 20 мільйонів гривень.
За даними Центру протидії корупції, у Тетяни Крупи або третіх осіб є 5 днів на внесення застави. Її зобов’язали прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду до 4 листопада 2025 року, а також:
- не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування з низкою осіб;
- повідомляти про зміну свого місця проживання;
- здати паспорти для виїзду за кордон;
- носити електронний браслет.
Відтепер, як наголосили у ВАКС, контроль за виконанням ухвали в частині виконання покладених на Тетяну Крупу обов’язків мають здійснювати саме детективи Національного антикорупційного бюро України.
Що відомо про справу Крупи?
Нагадаємо, минулого року викрили головну лікарку МСЕК Хмельниччини та її сина, що очолював обласний Пенсійний фонд, на незаконному збагачені. В помешканні Крупи знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів.
Також восени 2024 року під час обшуку в оселі Крупи, окрім значної суми готівки в різних валютах, було виявлено бухгалтерський документ про зарахування 590 тисяч доларів США на її особистий рахунок у банку Pekao.
Спершу суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 500 мільйонів гривень. Вже незабаром через скаргу сторони захисту розмір застави зменшили до 130 мільйонів гривень.