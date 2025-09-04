Екскерівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації, змінили запобіжний захід. Їй призначили заставу у розмірі 20 мільйонів гривень.

Таким чином тепер вона мусить сплатити заставу, а не сидіти під вартою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

Як Крупі змінили запобіжний захід?

Згідно із законодавством, сукупно тримання під вартою під час досудового розслідування тяжких або особливо тяжких злочинів не має перевищувати 12 місяців. Водночас Тетяна Крупа перебувала під вартою вже 11 місяців.

Детектив НАБУ за погодженням із прокурором САП клопотав про продовження запобіжного заходу. Утім, слідча суддя ВАКС задовольнила його лише частково, і змінила тримання під вартою на заставу 20 мільйонів гривень.

За даними Центру протидії корупції, у Тетяни Крупи або третіх осіб є 5 днів на внесення застави. Її зобов’язали прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду до 4 листопада 2025 року, а також:

не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування з низкою осіб;

повідомляти про зміну свого місця проживання;

здати паспорти для виїзду за кордон;

носити електронний браслет.

Відтепер, як наголосили у ВАКС, контроль за виконанням ухвали в частині виконання покладених на Тетяну Крупу обов’язків мають здійснювати саме детективи Національного антикорупційного бюро України.

Що відомо про справу Крупи?