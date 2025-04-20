"Предоставьте Украине 150 ракет Taurus и 115 самолетов": Мельник написал письмо к Мерцу

Уже в мае Фридрих Мерц станет новым канцлером Германии. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник призвал его проявить лидерство в поддержке нашей страны. Дипломат написал немецкому политику открытое письмо.

Мельник назвал 5 шагов, которые может сделать Мерц в первые 100 дней своего канцлерства, чтобы заставить Путина пойти на мир. Письмо бывшего посла Украины в Германии было опубликовано в немецкой газете Die Welt 19 апреля, передает 24 Канал.

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Что ожидает Киев от Германии Мерца

Первый шаг – заключить коалиционное соглашение о финансировании поставок оружия Украине в размере не менее 0,5% ВВП (21,5 миллиардов евро в год). Можно передать средства в кредит. Они должны быть направлены на производство современного оружия как в Германии, так и в Украине.

Второй шаг – инициировать и реализовать такое соглашение на уровне ЕС (372 миллиардов евро для Украины до 2029 года) и в рамках G7 (дополнительно 181 млрд, без учета США – сейчас).

Третий шаг – 6 мая объявить в Бундестаге о немедленной поставке 150 крылатых ракет Taurus и оперативно реализовать это решение. Мельник заметил, что это предвыборное обязательство Мерца. Его не нужно согласовывать с партнерами.

"Это оружие ада нужно просто передать – без всяких "но" – чтобы остановить ползучее наступление россиян и изменить саму динамику войны", – написал пострпред Украины при ООН.

Четвертый шаг – передать Украине 30% имеющихся у Бундесвера боевых самолетов и вертолетов. Это примерно 45 Eurofighter, 30 Tornado, 25 вертолетов NH90 TTH и 15 Eurocopter Tiger. Это можно реализовать в рамках общего кредита – закона о ленд-лизе, который мог бы принять Бундестаг. Главное - быстрая поставка. То же правило 30% можно применить к другим системам со складов Сухопутных войск, в частности:

100 танков Leopard 2,

115 Puma и 130 Marder,

130 бронемашин Boxer,

300 транспортеров Fuchs,

20 систем реактивной артиллерии MARS-II с боеприпасами.

Параллельно должны быть размещены крупные заказы на модернизацию Бундесвера, чтобы быстро заменить переданную технику.

Пятый шаг – конфисковать 200 миллиардов евро замороженных российских государственных активов и использовать их для восстановления Украины; принять конкретные военные гарантии безопасности; не просто формально подтвердить перспективу вступления в НАТО, а добиться, чтобы она стала реальностью в ближайшее время – так же как и членство Украины в ЕС до 2029 года.

К слову, премьер Баварии Маркус Зёдер заявил, что решение о передаче ракет Taurus Украине будет принимать будущий канцлер Фридрих Мерц. Он также отметил, что Германия сама нуждается в этих ракетах прежде всего для собственной безопасности.