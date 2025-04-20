"Надайте Україні 150 ракет Taurus і 115 літаків": Мельник написав емоційного листа до Мерца

Вже у травні Фрідріх Мерц стане новим канцлером Німеччини. Постпред України при ООН Андрій Мельник закликав його проявити лідерство у підтримці нашої країни. Дипломат написав німецькому політику відкритого листа.

Мельник назвав 5 кроків, які може зробити Мерц у перші 100 днів свого канцлерства, аби змусити Путіна піти на мир. Лист колишнього посла України у Німеччині було опубліковано в німецькій газеті Die Welt 19 квітня, передає 24 Канал.

Дивіться також Сильна Німеччина Фрідріха Мерца: що він казав про Україну і чи дасть Taurus для ударів по Москві

Що очікує Київ від Німеччини Мерца

Перший крок – укласти коаліційну угоду про фінансування постачання зброї Україні в розмірі щонайменше 0,5% ВВП (21,5 мільярдів євро на рік). Можна передати кошти у кредит. Вони мають бути спрямовані на виробництво найсучаснішої зброї як у Німеччині, так і в Україні.

Другий крок – ініціювати та реалізувати таку угоду на рівні ЄС (372 мільярдів євро для України до 2029 року) та в межах G7 (додатково 181 млрд, без урахування США – наразі).

Третій крок – 6 травня оголосити в Бундестазі про негайну поставку 150 крилатих ракет Taurus і оперативно реалізувати це рішення. Мельник зауважив, що це передвиборче зобов'язання Мерца. Його не потрібно узгоджувати з партнерами.

"Цю зброю пекла потрібно просто передати – без жодних "але" – щоб зупинити повзучий наступ росіян і змінити саму динаміку війни", – написав пострпред України при ООН.

Четвертий крок – передати Україні 30% наявних у Бундесверу бойових літаків і гелікоптерів. Це приблизно 45 Eurofighter, 30 Tornado, 25 гелікоптерів NH90 TTH та 15 Eurocopter Tiger. Це можна реалізувати в межах загального кредиту – закону про ленд-ліз, який міг би ухвалити Бундестаг. Головне — швидка поставка. Те саме правило 30% можна застосувати до інших систем зі складів Сухопутних військ, зокрема:

100 танків Leopard 2,

115 Puma і 130 Marder,

130 бронемашин Boxer,

300 транспортерів Fuchs,

20 систем реактивної артилерії MARS-II з боєприпасами.

Паралельно мають бути розміщені великі замовлення на модернізацію Бундесверу, щоб швидко замінити передану техніку.

П'ятий крок – конфіскувати 200 мільярдів євро заморожених російських державних активів і використати їх для відбудови України; ухвалити конкретні військові гарантії безпеки; не просто формально підтвердити перспективу вступу до НАТО, а домогтися, щоб вона стала реальністю найближчим часом – так само як і членство України в ЄС до 2029 року.

До слова, прем'єр Баварії Маркус Зьодер заявив, що рішення про передачу ракет Taurus Україні ухвалюватиме майбутній канцлер Фрідріх Мерц. Він також зауважив, що Німеччина сама потребує ці ракети передусім для власної безпеки.