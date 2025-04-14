Майбутній канцлер Німеччини, Фрідріх Мерц, продемонстрував рішучість у продовженні військової підтримки України, передає 24 Канал із посиланням на Le Monde.

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Якщо буде згода союзників

У той час як Олаф Шольц відмовився надати Києву ракети Taurus, здатні вражати цілі вглиб Росії, Мерц відкритий до такої можливості.

В ефірі телеканалу ARD у неділю ввечері політик повторив готовність надати Україні далекобійні ракети.

Я завжди казав, що зроблю це лише за згодою з європейськими партнерами. Це має бути скоординовано, і якщо це буде скоординовано, – Німеччина має взяти в цьому участь,

– сказав він.

Мерц також додав, що "українська армія повинна вийти з оборонної позиції".

Окремо майбутній канцлер прокоментував російський удар по Сумах, назвавши його "тяжким, навмисним та цілеспрямованим воєнним злочином". Політик зауважив, що атака на Суми показує, що Путін робить із тими, хто обговорює з ним перемир'я. "Наше бажання вести діалог із ним трактується не як серйозна пропозиція миру, а як слабкість", – пояснив Мерц.