Будущий канцлер Германии, Фридрих Мерц, продемонстрировал решимость в продолжении военной поддержки Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

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Если будет согласие союзников

В то время как Олаф Шольц отказался предоставить Киеву ракеты Taurus, способные поражать цели вглубь России, Мерц открыт к такой возможности.

В эфире телеканала ARD в воскресенье вечером политик повторил готовность предоставить Украине дальнобойные ракеты.

Я всегда говорил, что сделаю это только по согласию с европейскими партнерами. Это должно быть скоординировано, и если это будет скоординировано, – Германия должна принять в этом участие,

– сказал он.

Мерц также добавил, что "украинская армия должна выйти из оборонительной позиции".

Отдельно будущий канцлер прокомментировал российский удар по Сумах, назвав его "тяжелым, умышленным и целенаправленным военным преступлением". Политик отметил, что атака на Сумы показывает, что Путин делает с теми, кто обсуждает с ним перемирие. "Наше желание вести диалог с ним трактуется не как серьезное предложение мира, а как слабость", – объяснил Мерц.