Taurus отличаются высокой точностью и способностью нейтрализовать российские системы радиоэлектронной борьбы. Кроме того, их можно адаптировать к имеющимся в Украине самолетам. Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала сравнил Taurus с другими ракетами и назвал носителей.

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Чем Taurus отличается от других ракет

Украина использует ракеты Storm Shadow и SCALP, которые изготавливаются британско-французским консорциумом. Ракета Taurus очень похожа, но немного тяжелее этих ракет. Она имеет подобную конструкцию и идеологию.

Среди производителей существовала неформальная договоренность, что SCALP и Storm Shadow – это ракеты более массового, серийного производства, предназначены для нанесения глобальных, групповых ударов. В то же время Taurus – это ракета, используемая для специальных задач:

пробивания бункеров;

бетонных сооружений;

разрушение мостов.

Только благодаря большой мощности Taurus может выполнять такие специфические задачи. Ракета имеет высокую точность и может быть оснащена как средство радиоэлектронной борьбы, что позволяет ей эффективно преодолевать противовоздушную оборону, создавая "дыру", через которую могут проходить другие самолеты.

Это не универсальная ракета, но она является мощной для точных миссий,

– объяснил авиаэксперт.

Таких ракет не много, их производится меньше, чем SCALP или Storm Shadow, но они имеют огромную эффективность, например для разрушения Крымского моста. После начала обсуждений, эти ракеты стали очень необходимы, когда в Украине еще не было достаточного количества воздушных и морских дронов.

С каких самолетов можно запускать Taurus

Относительно носителей ракет, на сегодня они могут быть запущены из немецких самолетов Panavia Tornado, хотя они уже достаточно устаревшие, как и МиГ-29. Также ракеты могут нести Eurofighet Typhoon, но есть данные, что уже 3 года инженеры пытаются адаптировать их к этому самолету, пока не все возможности ракеты доступны для него.

С другой стороны, шведский истребитель Gripen является основным серийным носителем этой ракеты, и он без проблем может использовать Taurus. Также были попытки адаптировать ракеты к американским Hornet F/A-18 и модернизированным F-15 Eagle, а также к французским "Миражам".

Украина получила разрешение на использование этих ракет. Это важная новость, поскольку можем попробовать адаптировать ракету Taurus к своим имеющимся самолетам,

– рассказал Константин Криволап.

Когда будет принято соответствующее решение о предоставлении Украине ракет Taurus, станет понятно, какие именно украинские самолеты смогут их использовать.

Заметим, что Украина уже имеет на вооружении французские самолеты Mirage 2000, а поставки шведских истребителей Gripen сейчас находится на рассмотрении.