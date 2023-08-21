В военной форме и с автоматом: в Сумском ТЦК служит семилетний школьник

У военных Сумского ТЦК появился маленький помощник. Семилетний Илья каждый день стоит на страже военкомата и мечтает когда-нибудь стать настоящим защитником.

В Сумах в местном ТЦК служит доброволец Илья Радько. Военнослужащему – всего семь лет. Впрочем, паренек убеждает, что делает дело, которое ему по душе.

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У парня есть настоящая военная форма и оружие

"Я гулял возле военкомата, и мне пришла идея – почему бы мне там не работать", – так семилетний Илья рассказал о начале своей службы в ТЦК. Мальчик работает в военкомате с мая 2023 года. Он проживает в соседнем доме, поэтому каждый день приходит на работу самостоятельно.

Школьник рассказывает, что к его обязанностям относится открытие ворот военкомата и их охрана. Он может работать так до пяти, шести, или даже восьми вечера. Паренек уверяет, что совсем не устает. Ему здесь комфортно.

Службу Илья несет в полном комплекте боевой одежды. А на плечах у него – учебный автомат. Это все – подарки от работников ТЦК.

Готовят будущего защитника

Военные ТЦК своим новым помощником тоже довольны. Мальчик добросовестно выполняет свою работу, открывает ворота, когда нужно кому-нибудь подскажет, где и как пройти, рассказывает военнослужащий Владимир.

Кроме того, у военнослужащих есть планы сделать из Ильи настоящего воина – уже начали работать над физической подготовкой парня и задавать ему домашнее задание.

Родные Ильи поддержали его начинания. Правда, сначала удивились, когда тот рассказал, что его взяли на службу, да еще и форму подарили.

Мы сразу удивились. Думали, что, может, нельзя там, а когда разрешили их руководство, то мы поддержали его. Рассказывает, что ему здесь очень нравится, его здесь все знают, уважают,

– отметила бабушка Ольга Редько.

Мечтает быть военным

Скоро начало учебного года – Илье нужно в школу. Однако маленький помощник военных уверяет, что не будет бросать службу из-за учебы. Он будет становиться на стражу после уроков.

Вскоре у школьника день рождения. Он попросил у родителей собаку, а к Новому году заказал детскую рацию.

Впрочем, у парня есть мечта и побольше. В будущем Илья планирует стать настоящим военнослужащим. И на вопрос журналистов почему, отвечает с улыбкой: "Потому что они эпические".

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