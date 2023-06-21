Чтобы приобрести такую важную для защитников вещь, маленькая волонтерка работала более месяца. Она делала украшения из бисера и продавала их.

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Маленькая украиночка с большим сердцем

В Нацполиции отметили, что дедушка 9-летней Ани из Ровно сегодня защищает внучку и каждого украинца от захватнического нашествия. Он вступил в ряды ВСУ с начала полномасштабного вторжения.

Поэтому ребенок и по личному опыту знает, как важно поддерживать защитников нашего государства. И чтобы им помочь, она с подругами за более месяца ежедневного труда выручила необходимые средства и приобрела квадрокоптер. Его передали ровненским спецназовцам.

Мне очень захотелось помочь нашим защитникам, чтобы поскорее закончилась война и мы могли спать спокойно,

– рассказала Аня.

"Маленькая украиночка с большим сердцем, благодарим Анюте", – поблагодарили ребенка в Нацполиции Украины.

9-летняя девочка приобрела для защитников дрон / Нацполиция Украины

Украинские дети помогают героям