Чтобы приобрести такую важную для защитников вещь, маленькая волонтерка работала более месяца. Она делала украшения из бисера и продавала их.
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Маленькая украиночка с большим сердцем
В Нацполиции отметили, что дедушка 9-летней Ани из Ровно сегодня защищает внучку и каждого украинца от захватнического нашествия. Он вступил в ряды ВСУ с начала полномасштабного вторжения.
Поэтому ребенок и по личному опыту знает, как важно поддерживать защитников нашего государства. И чтобы им помочь, она с подругами за более месяца ежедневного труда выручила необходимые средства и приобрела квадрокоптер. Его передали ровненским спецназовцам.
Мне очень захотелось помочь нашим защитникам, чтобы поскорее закончилась война и мы могли спать спокойно,
– рассказала Аня.
"Маленькая украиночка с большим сердцем, благодарим Анюте", – поблагодарили ребенка в Нацполиции Украины.
9-летняя девочка приобрела для защитников дрон / Нацполиция Украины
Украинские дети помогают героям
- 7-летняя волонтер из Ровно Ирина, чей отец погиб на войне, начала делать и продавать веночки, чтобы помочь ВСУ. Ей удалось купить для воинов 4 автомобиля, тепловизоры, Starlink, квадрокоптеры, а также стать настоящим ангелом-хранителем для бойцов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
- В марте 10-летняя Маша из Умани передала все свои сбережения, которые собирала не один год, на помощь ВСУ. На внедорожник для пограничников она отдала 120 тысяч гривен.
- Чтобы помочь защитникам, дети соглашаются и отрезать косы. Так, 9-летняя Оксана отрезала полуметровую косу, чтобы купить каску для военных, защищающих Украину под Бахмутом. Свои волосы девочка отращивала всю жизнь.