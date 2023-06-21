Щоб придбати таку важливу для захисників річ, маленька волонтерка працювала понад місяць. Вона виготовляла прикраси з бісеру та продавала їх.
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Маленька україночка з великим серцем
У Нацполіції зазначили, що дідусь 9-річної Ані з Рівного сьогодні захищає внучку та кожного українця від загарбницької навали. Він став до лав ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення.
Тож дитина й з особистого досвіду знає, як важливо підтримувати захисників нашої держави. І щоб їм допомогти, вона з подругами за понад місяць щоденної праці виручила необхідні кошти та придбала квадрокоптер. Його передали рівненським спецпризначенцям.
Мені дуже захотілося допомогти нашим захисникам, щоб швидше закінчилася війна і ми могли спати спокійно,
– розповіла Аня.
"Маленька україночка з великим серцем, дякуємо Анюті", – подякували дитині у Нацполіції України.
9-річна дівчинка придбала для захисників дрон / Нацполіція України
Українські діти допомагають героям
- 7-річна волонтерка з Рівного Ірина, чий батько загинув на війні, почала виготовляти та продавати віночки, щоб допомогти ЗСУ. Їй вдалося купити для воїнів 4 автомобілі, тепловізори, Starlink, квадрокоптери, а також стати справжнім янголом-охоронцем для бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
- У березні 10-річна Марійка з Умані передала усі свої заощадження, які збирала не один рік, на допомогу ЗСУ. На позашляховик для прикордонників вона віддала 120 тисяч гривень.
- Щоб допомогти оборонцям, діти погоджуються й відрізати коси. Так, 9-річна Оксана відрізала півметрову косу, аби купити каску для військових, що боронять Україну під Бахмутом. Своє волосся дівчинка відрощувала усе життя.