Щоб придбати таку важливу для захисників річ, маленька волонтерка працювала понад місяць. Вона виготовляла прикраси з бісеру та продавала їх.

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Маленька україночка з великим серцем

У Нацполіції зазначили, що дідусь 9-річної Ані з Рівного сьогодні захищає внучку та кожного українця від загарбницької навали. Він став до лав ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення.

Тож дитина й з особистого досвіду знає, як важливо підтримувати захисників нашої держави. І щоб їм допомогти, вона з подругами за понад місяць щоденної праці виручила необхідні кошти та придбала квадрокоптер. Його передали рівненським спецпризначенцям.

Мені дуже захотілося допомогти нашим захисникам, щоб швидше закінчилася війна і ми могли спати спокійно,

– розповіла Аня.

"Маленька україночка з великим серцем, дякуємо Анюті", – подякували дитині у Нацполіції України.

9-річна дівчинка придбала для захисників дрон / Нацполіція України

Українські діти допомагають героям