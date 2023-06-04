Записали трогательное видео в одной из школ Белой Церкви. Позже автор ролика познакомился с семилетним Тимофеем и расспросил его, где мальчик научился так петь.

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Мальчик спел гимн на школьной линейке

Как только на последнем звонке раздался гимн Украины, маленький Тимофей приложил руку к сердцу и начал громко подпевать. Видео с трогательным исполнением песни попало в тикток, и Тимофей "залетел" в тренды. Всего за несколько дней видео набрало более 2 миллионов просмотров.

Потом школьник рассказал, что петь гимн научился сам, когда началась полномасштабная война.

Школьник из Белой Церкви поет гимн / Видео из соцсетей

Я сам научился петь. Когда началась война, это была самая красивая песня нашей Украины. Ее все пели. И я пробовал так петь, чтобы научиться,

– рассказал Тимофей.

Эмоциональное исполнение гимна растрогало не только автора видео, но и тысячи пользователей тиктока, оставивших под видео положительные комментарии.

Украинцы в восторге от исполнения гимна школьником / Скриншоты из соцсетей

Как украинцы поют гимн во время войны