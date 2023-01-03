В канун Нового Года, 31 декабря, из российского плена вернулись 140 украинцев. Среди них 132 мужчины и 8 женщин.

Кстати говоря Парамедика из "Азовстали" Асана Исенаджиева освободили из российского плена

Лучшая праздничная мелодия

Из плена освободили 22 украинских офицеров, 118 сержантов и солдата. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, острова Змеиный и Бахмутского направления. Украина вернула также добровольцев ТРО из Славутича, где родители и сыновья вместе служили и находились в плену.

В сети показали, как наши военные возвращались домой.

На фоне бомбардировок, после тяжелого плена, недоедания, холода, с остатками скотча на руках, эти ребята спонтанно поют украинский гимн. И это для них лучшая праздничная мелодия,

– говорится в сообщении.

Трогательное исполнение гимна от наших защитников: смотрите видео

Что известно о масштабном обмене

В рамках очередного обмена пленными, который состоялся 31 декабря, уволены два военнослужащих из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Они считались пропавшими без вести.

Домой вернулся солдат Николай Волошин. Он пропал без вести 20 июня 2022 года вблизи населенного пункта Верхняя Врубовка Луганской области.

Еще один боец "десятки", солдат Игорь Емчук, тоже дома. Он пропал без вести 22 июня 2022 во время боевых действий в районе населенного пункта Николаевка Луганской области.

Из российского плена также вернулся парамедик Асан Исенаджиев из "Азовстали".

Обратите внимание! Всего за 2022 год из российской неволи удалось освободить 1 596 человек – военных и гражданских. В том числе с начала полномасштабного вторжения освобождены из плена 187 женщин. ️Но в российском плену находятся еще более 3 тысяч украинских воинов.