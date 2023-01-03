В канун Нового Года, 31 декабря, из российского плена вернулись 140 украинцев. Среди них 132 мужчины и 8 женщин.
Кстати говоря Парамедика из "Азовстали" Асана Исенаджиева освободили из российского плена
Лучшая праздничная мелодия
Из плена освободили 22 украинских офицеров, 118 сержантов и солдата. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, острова Змеиный и Бахмутского направления. Украина вернула также добровольцев ТРО из Славутича, где родители и сыновья вместе служили и находились в плену.
В сети показали, как наши военные возвращались домой.
На фоне бомбардировок, после тяжелого плена, недоедания, холода, с остатками скотча на руках, эти ребята спонтанно поют украинский гимн. И это для них лучшая праздничная мелодия,
– говорится в сообщении.
Трогательное исполнение гимна от наших защитников: смотрите видео
Что известно о масштабном обмене
- В рамках очередного обмена пленными, который состоялся 31 декабря, уволены два военнослужащих из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Они считались пропавшими без вести.
- Домой вернулся солдат Николай Волошин. Он пропал без вести 20 июня 2022 года вблизи населенного пункта Верхняя Врубовка Луганской области.
- Еще один боец "десятки", солдат Игорь Емчук, тоже дома. Он пропал без вести 22 июня 2022 во время боевых действий в районе населенного пункта Николаевка Луганской области.
- Из российского плена также вернулся парамедик Асан Исенаджиев из "Азовстали".