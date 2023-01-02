В настоящее время бойцы проходят полное медицинское обследование. После этого им предстоит пройти реабилитацию.

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Кто вернулся домой

Домой вернулся солдат Николай Волошин. Он пропал без вести 20 июня 2022 года вблизи населенного пункта Верхняя Врубовка Луганской области.

Еще один боец "десятки", солдат Игорь Емчук, тоже дома. Он пропал без вести 22 июня 2022 во время боевых действий в районе населенного пункта Николаевка Луганской области.

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