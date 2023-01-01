По возвращении Юлии Чепурко из плена оккупантов сообщила городской голова Умани Ирина Плетнева. Чепурко одна из 140 человек, которых удалось вернуть Украине.

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Оккупанты разлучили Юлию Чепурко с мужем

"Великолепная новость! Наша Юлечка Чепурко возвращается домой! Вчера состоялся очередной крупный обмен, который удалось совершить – 140 человек возвращаются домой. Среди них и наша Юлия Чепурко", – сообщила Ирина Плетнева.

Юлия Масловская (Чепурко) попала в русский плен вместе с мужем Александром Чепурко. Они обручились на "Азовстале".

21 сентября ее мужа Александра, который служит в полку защитников Мариуполя, удалось освободить из плена.

Перед Новым годом состоялся большой обмен пленными

В канун Нового Года из российского плена вернулись 140 украинцев. Среди них 132 мужчины и 8 женщин. Из плена освободили 22 украинских офицеров, 118 сержантов и солдата.

Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, острова Змеиный и Бахмутского направления.

В целом из российского плена освобождены:

82 бойца ВСУ,

15 из ТрО,

22 из НГУ,

11 из ВМС,

10 из ГНСУ.

СБУ показала, как украинских воинов встречали после обмена. Сам обмен является результатом работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных.

Все освобождение получат медицинскую помощь, пройдут реабилитацию, смогут восстановить банковские карты и документы. Из русского плена вернули и пса из "Азовстали".