По возвращении Юлии Чепурко из плена оккупантов сообщила городской голова Умани Ирина Плетнева. Чепурко одна из 140 человек, которых удалось вернуть Украине.
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Оккупанты разлучили Юлию Чепурко с мужем
"Великолепная новость! Наша Юлечка Чепурко возвращается домой! Вчера состоялся очередной крупный обмен, который удалось совершить – 140 человек возвращаются домой. Среди них и наша Юлия Чепурко", – сообщила Ирина Плетнева.
Юлия Масловская (Чепурко) попала в русский плен вместе с мужем Александром Чепурко. Они обручились на "Азовстале".
21 сентября ее мужа Александра, который служит в полку защитников Мариуполя, удалось освободить из плена.
Перед Новым годом состоялся большой обмен пленными
В канун Нового Года из российского плена вернулись 140 украинцев. Среди них 132 мужчины и 8 женщин. Из плена освободили 22 украинских офицеров, 118 сержантов и солдата.
Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, острова Змеиный и Бахмутского направления.
В целом из российского плена освобождены:
- 82 бойца ВСУ,
- 15 из ТрО,
- 22 из НГУ,
- 11 из ВМС,
- 10 из ГНСУ.
СБУ показала, как украинских воинов встречали после обмена. Сам обмен является результатом работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных.
Все освобождение получат медицинскую помощь, пройдут реабилитацию, смогут восстановить банковские карты и документы. Из русского плена вернули и пса из "Азовстали".