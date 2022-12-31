СБУ показала, как украинские воины встречались после обмена. Сам обмен является результатом работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных.

Напомним 140 украинцев едут домой: перед Новым годом прошел большой обмен пленными

Как в Украине встретили освобожденных из плена

Из российского плена в последний день года удалось освободить 82 бойца Вооруженных Сил, 15 бойцов Теробороны, 22 нацгвардейца, 11 военнослужащих Военно-морских сил и 10 пограничников.

На границе наших воинов были встречены медики, военные и сотрудники СБУ.

Как украинские пленные вернулись домой: смотрите видео

Среди освобожденных есть двое братьев-близнецов, попавших в плен между Горным и Золотым в Луганской области. Также есть сержант, 12-летний сын которого написал письмо Президенту Зеленскому, чтобы помочь вернуть отца.

Вернули отца и сына, которые вместе пошли служить в ряды территориальной обороны.

Также удалось вернуть американского питбультерьера, эвакуированного из "Азовстали" вместе с защитниками Мариуполя, но затем вывезенного в Россию.

Всего за этот год из российской неволи удалось освободить 1596 человек – военных и гражданских. В том числе с начала полномасштабного вторжения освобождены из плена 187 женщин. ️

Однако еще более 3 тысяч украинских воинов находятся в российском плену.