Домой вернули защитников Мариуполя, острова Змеиный, Бахмутского направления. В частности, как сообщил в эфире телемарафона спикер ГУР Андрей Юсов, из российского плена вернули и пса из "Азовстали", информирует 24 канал.
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Что известно о легендарном псе
Пес Адик породы питбультерьера был эвакуирован из "Азовстали" вместе с защитниками Мариуполя, но затем его вывезли в Россию.
В июне оккупанты похитили его и подарили Кадырову. Последний переименовал Адика в Борза и заявил, что пес будет охранять его дом.
Кого еще освободили из плена
В канун Нового года из плена врага освободили в результате обмена 140 украинских Защитников и Защитниц:
- 82 бойца Вооруженных сил Украины,
- 22 нацгвардейца,
- 15 воинов территориальной обороны,
- 11 представителей Военно-морских сил,
- 10 военнослужащих Государственной пограничной службы.
По словам Юсова, сейчас воины находятся в госпиталях и готовятся к прохождению реабилитации. Всего с начала полномасштабного вторжения из российского плена освободили 1596 украинцев, из которых – 187 женщин.
Следует добавить, что 31 декабря во время 35-го обмена пленными Украина вернула домой 22 украинских офицеров, 118 сержантов и солдат.
Более того, Юсов отметил, что соответствующие органы занимаются переговорами по последующему обмену.
Предварительные обмены военнослужащих
- В рамках обмена пленными 14 декабря России передали священника УПЦ МП. Вместо этого удалось вернуть гражданина США, похищенного на Херсонщине.
- В этот же день домой вернулись 64 военнослужащих ВСУ, которые воевали в Донецком и Луганском направлениях. В частности, бойцы защищали от российских оккупантов Бахмут.
- Предыдущий обмен пленными состоялся 6 декабря. В День ВСУ домой вернулись еще 60 защитников. Речь идет о военных Вооруженных Силах, Нацгвардии, ГНСУ. В общей сложности 58 мужчин и 2 женщины. Среди уволенных – 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.