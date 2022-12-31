Додому повернули захисників Маріуполя, острова Зміїний, Бахмутського напрямку. Зокрема, як повідомив в ефірі телемарафону речник ГУР Андрій Юсов, з російського полону повернули й пса з "Азовсталі", інформує 24 канал.

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Що відомо про легендарного пса

​Пес Адік породи пітбультер'єр був евакуйований з "Азовсталі" разом з оборонцями Маріуполя, але потім його вивезли до Росії.

У червні окупанти викрали його і подарували Кадирову. Останній перейменував Адіка на Борза і заявив, що пес охоронятиме його дім.

Кого ще звільнили з полону

Напередодні Нового року з полону ворога звільнено в результаті обміну 140 українських Захисників та Захисниць:

82 бійці Збройних сил України,

22 нацгвардійці,

15 воїнів з територіальної оборони,

11 представників Військово-морських сил,

10 військовослужбовців Державної прикордонної служби.

За словами Юсова, наразі воїни перебувають у шпиталях та готуються до проходження реабілітації. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення з російського полону звільнили 1596 українців, з яких – 187 жінок.

Варто додати, що 31 грудня під час 35-го обміну полоненими Україна повернула додому 22 українських офіцерів, 118 сержантів та солдата.

Ба більше, Юсов зазначив, що відповідні органи займаються переговорами щодо наступного обміну.

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