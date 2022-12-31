Так, 140 украинцев будут отмечать новогодне-рождественские праздники дома. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Кстати говоря 140 украинцев едут домой: перед Новым годом прошел большой обмен пленными

Кого вернули домой

Из плена освободили раненых бойцов, а также защитников Мариуполя, острова Змеиный, добровольцев ТРо из Славутича. В частности, родителей и сыновей, вместе находившихся в плену, а также бойцов с Бахмутского направления. В общей сложности это – 132 мужчин и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат.

Домой вернулись:

82 – бойцы ВСУ,

15 — из ТРо,

22 – из НГУ,

11 – из ВМС,

10 – из ГПСУ.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что вернули и защитников ЗАЭС.

Всем предоставят помощь и реабилитацию

Все освобожденные получат медицинскую помощь, пройдут реабилитацию, смогут восстановить банковские карты и документы.

Координационный штаб по вопрочас обращения с военнопленными продолжает свою работу. Лубинец подчеркнул, что власть и дальше будет делать все, чтобы вернуть на Родину каждого пленника.

Что известно о возвращенных воинах

Среди освобожденных есть двое братьев-близнецов, попавших в плен между Горским и Золотым в Луганской области.

Также есть сержант, 12-летний сын которого написал письмо Президенту Зеленскому, чтобы помочь освободить отца.

Вернули отца и сына, которые вместе пошли служить в ряды территориальной обороны.

Также удалось вернуть американского питбультерьера, которого эвакуировали из "Азовстали" вместе с защитниками Мариуполя, но затем вывезли в Россию.

Всего за этот год из российской неволи удалось освободить 1596 человек – военных и гражданских. В том числе с начала полномасштабного вторжения освобождены из плена 187 женщин. ️