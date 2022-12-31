Так, 140 українців відзначатимуть новорічно-різдвяні свята вдома. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

До речі 140 українців їдуть додому: перед Новим роком відбувся великий обмін полоненими

Кого повернули додому

З полону звільнили поранених бійців, а також захисників Маріуполя, острова Зміїний, добровольців ТРо зі Славутича. Зокрема, батьків й синів, які разом перебували в полоні, а також бійців з Бахмутського напрямку. Загалом це – 132 чоловіка та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдатів.

Додому повернулись:

  • 82 — бійці ЗСУ,
  • 15 — з ТРо,
  • 22 — з НГУ,
  • 11— з ВМС,
  • 10 — з ДПСУ.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що повернули і захисників ЗАЕС.

Усім нададуть допомогу та реабілітацію

Усі звільнені отримають медичну допомогу, пройдуть реабілітацію, зможуть відновити банківські картки та документи.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує свою роботу. Лубінець наголосив, що влада й надалі робитиме все, аби повернути на Батьківщину кожного полоненого.

Що відомо про повернених воїнів

  • Серед звільнених є двоє братів-близнюків, які потрапили в полон між Гірським та Золотим на Луганщині.
  • Також є сержант, 12-річний син якого написав листа до Президента Зеленського, щоби допомогти звільнити батька.
  • Повернули батька та сина, які разом пішли служити до лав територіальної оборони.

Також вдалося повернути американського пітбультер’єра, якого евакуювали з "Азовсталі" разом з оборонцями Маріуполя, але потім вивезли до Росії.

Загалом за цей рік з російської неволі вдалося визволити 1596 осіб — військових та цивільних. У тому числі від початку повномасштабного вторгнення звільнено з полону 187 жінок. ️