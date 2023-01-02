Зараз бійці проходять повне медичне обстеження. Після цього їм потрібно буде пройти реабілітацію.

До теми З полону повернули медекиню, яка побралась з чоловіком на "Азовсталі"

Хто повернувся додому

Додому повернувся солдат Микола Волошин. Він зник безвісти 20 червня 2022 року поблизу населеного пункту Верхня Врубівка, Луганської області.

Ще один боєць "десятки", солдат Ігор Ємчук, також вдома. Він зник безвісти 22 червня 2022 року під час бойових дій в районі населеного пункту Миколаївка Луганської області.

Що відомо про останній обмін полоненими