У переддень Нового Року, 31 грудня, з російського полону повернулися 140 українців. Серед них є 132 чоловіки та 8 жінок.

До речі Парамедика з "Азовсталі" Асана Ісенаджиєва звільнили з російського полону

Найкраща святкова мелодія

З полону звільнили 22 українських офіцерів, 118 сержантів та солдата. Серед звільнених є захисники Маріуполя, острова Зміїний та Бахмутського напрямку. Україна повернула також добровольців ТрО зі Славутича, де батьки й сини разом служили та перебували в полоні.

У мережі показали, як наші військові поверталися додому.

На тлі бомбардувань, після важкого полону, недоїдання, холоду, ще із залишками скотчу на руках, ці хлопці спонтанно співають український гімн. І це для них найкраща святкова мелодія,

– йдеться у повідомленні.

Зворушливе виконання гімну від наших захисників: дивіться відео

Що відомо про масштабний обмін

У межах чергового обміну полоненими, який відбувся 31 грудня, звільнені два військовослужбовці з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Вони вважалися зниклими безвісти.

Додому повернувся солдат Микола Волошин. Він зник безвісти 20 червня 2022 року поблизу населеного пункту Верхня Врубівка, Луганської області.

Ще один боєць "десятки", солдат Ігор Ємчук, також вдома. Він зник безвісти 22 червня 2022 року під час бойових дій в районі населеного пункту Миколаївка Луганської області.

З російського полону також повернувся парамедик Асан Ісенаджиєв з "Азовсталі".

Зверніть увагу! Загалом за 2022-й рік з російської неволі вдалося визволити 1 596 осіб – військових та цивільних. У тому числі від початку повномасштабного вторгнення звільнено з полону 187 жінок. ️Але в російському полоні перебувають ще понад 3 тисячі українських воїнів.