У переддень Нового Року, 31 грудня, з російського полону повернулися 140 українців. Серед них є 132 чоловіки та 8 жінок.
До речі Парамедика з "Азовсталі" Асана Ісенаджиєва звільнили з російського полону
Найкраща святкова мелодія
З полону звільнили 22 українських офіцерів, 118 сержантів та солдата. Серед звільнених є захисники Маріуполя, острова Зміїний та Бахмутського напрямку. Україна повернула також добровольців ТрО зі Славутича, де батьки й сини разом служили та перебували в полоні.
У мережі показали, як наші військові поверталися додому.
На тлі бомбардувань, після важкого полону, недоїдання, холоду, ще із залишками скотчу на руках, ці хлопці спонтанно співають український гімн. І це для них найкраща святкова мелодія,
– йдеться у повідомленні.
Зворушливе виконання гімну від наших захисників: дивіться відео
Що відомо про масштабний обмін
- У межах чергового обміну полоненими, який відбувся 31 грудня, звільнені два військовослужбовці з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Вони вважалися зниклими безвісти.
- Додому повернувся солдат Микола Волошин. Він зник безвісти 20 червня 2022 року поблизу населеного пункту Верхня Врубівка, Луганської області.
- Ще один боєць "десятки", солдат Ігор Ємчук, також вдома. Він зник безвісти 22 червня 2022 року під час бойових дій в районі населеного пункту Миколаївка Луганської області.
- З російського полону також повернувся парамедик Асан Ісенаджиєв з "Азовсталі".