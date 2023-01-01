Про це повідомила представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Вона зазначила, що він повернувся в Україну у рамках чергового обміну полоненими 31 грудня 2022-го року.

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Що відомо про парамедика

"Асан повернувся у рідну країну, а незабаром неодмінно повернеться додому – у вільний український Крим!" – пише Таміла Ташева.



Асан повернувся в Україну / Фото з фейсбуку Таміли Ташевої

Асан Ісенаджиєв кримський татарин, родом з Гірея. До війни працював у "швидкій допомозі". Під час оборони Маріуполя парамедик перебував на "Азовсталі" і надавав допомогу пораненим.

У квітні парамедик опублікував фото з Маріуполя із закривавленими руками, складеними у формі серця: "Передайте моїй мамі слова – я побачив стільки болю, але не зламаюсь ніколи", – написав Асан.



Боєць про Маріуполь / Фото з інстаграму парамедика

Також захисник Азовсталі записував звернення до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, попросивши його допомогти з процедурою виведення усіх людей, зокрема і військових, із території заводу у Маріуполі, оборону якого українські бійці тримали 86 днів.

Що відомо про останній обмін полоненими