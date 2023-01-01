Про це повідомила представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Вона зазначила, що він повернувся в Україну у рамках чергового обміну полоненими 31 грудня 2022-го року.
До теми 140 українців їдуть додому: перед Новим роком відбувся великий обмін полоненими
Що відомо про парамедика
"Асан повернувся у рідну країну, а незабаром неодмінно повернеться додому – у вільний український Крим!" – пише Таміла Ташева.
Асан повернувся в Україну / Фото з фейсбуку Таміли Ташевої
Асан Ісенаджиєв кримський татарин, родом з Гірея. До війни працював у "швидкій допомозі". Під час оборони Маріуполя парамедик перебував на "Азовсталі" і надавав допомогу пораненим.
У квітні парамедик опублікував фото з Маріуполя із закривавленими руками, складеними у формі серця: "Передайте моїй мамі слова – я побачив стільки болю, але не зламаюсь ніколи", – написав Асан.
Боєць про Маріуполь / Фото з інстаграму парамедика
Також захисник Азовсталі записував звернення до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, попросивши його допомогти з процедурою виведення усіх людей, зокрема і військових, із території заводу у Маріуполі, оборону якого українські бійці тримали 86 днів.
Що відомо про останній обмін полоненими
- У переддень Нового Року, 31 грудня, з російського полону повернулися 140 українців. Серед них є 132 чоловіки та 8 жінок.
- Відтак, з полону звільнили 22 українських офіцерів, 118 сержантів та солдата.
- Серед звільнених є захисники Маріуполя, острова Зміїний та Бахмутського напрямку. Варто додати, що Україна повернула також добровольців ТрО зі Славутича, де батьки й сини разом служили та перебували в полоні.