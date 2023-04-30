Соответствующее видео опубликовал полковник Госпогранслужбы Валерий Падитель. Он подчеркнул, что военнослужащие готовы сделать это еще раз в деоккупированном Мариуполе.

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На "Азовстали" звучал украинский гимн

Падитель поделился видео в День пограничника. Полковник вспомнил, что год назад в честь этого дня он с собратьями и сестрами исполнил гимн Украины на "Азовстали".

Пограничники поют гимн: смотрите видео

Сегодня поем его со "Стальной границей". Мы готовы защищать Украину и возвращать свое,

– подчеркнул Падитель.

Стоит напомнить, что "Стальная граница" – одно из 8 подразделений штурмовых бригад "Гвардии наступления". Собственно, его формируют в Государственной пограничной службе. Речь идет о 15-м мобильном пограничном отряде бригадного типа.

Штурмовые бригады, в которые могут вступать добровольцы, направлены именно на усиление Сил обороны и освобождение оккупированных территорий Украины, чтобы стать на международно признанные наши границы.

Что известно о Валерии Падителе

Валерий Падитель – полковник Государственной пограничной службы Украины, участник русско-украинской войны. Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого III степени. В 2022 году военный получил звание Героя Украины.

Падитель служил в Херсонском, Львовском, Мостиском, Чопском, Харьковском, Сумском и Донецком пограничных отрядах, а также в Северном и Восточном региональных управлениях Государственной пограничной службы Украины.

С 2021 стал командиром Донецкого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины. Являлся одним из защитников Мариуполя. 21 сентября 2022 года вернулся из российского плена.