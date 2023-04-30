Відповідне відео опублікував полковник Держприкордонслужби Валерій Падитель. Він наголосив, що військовослужбовці готові зробити це ще раз вже у деокупованому Маріуполі.

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На "Азовсталі" звучав український гімн

Падитель поділився відео у День прикордонника. Полковник згадав, що рік тому на честь цього дня він з побратимами і посестрами виконав гімн України на "Азовсталі".

Прикордонники співають гімн: дивіться відео

Сьогодні співаємо його зі "Сталевим кордоном". Ми готові боронити Україну та повертати своє,

– наголосив Падитель.

Варто нагадати, що "Сталевий кордон" – один з 8 підрозділів штурмових бригад "Гвардії наступу". Власне, його формують в Державній прикордонній службі. Йдеться про 15-й мобільний прикордонний загін бригадного типу.

Штурмові бригади, до яких можуть вступати добровольці, націлені саме на посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України, щоб стати на міжнародно визнані наші кордони.

Що відомо про Валерія Падителя

Валерій Падитель – полковник Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни. Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня. У 2022 році військовий отримав звання Героя України.

Падитель служив у Херсонському, Львівському, Мостиському, Чопському, Харківському, Сумському та Донецькому прикордонних загонах, а також в Північному та Східному регіональних управліннях Державної прикордонної служби України.

З 2021 року став командиром Донецького прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Був одним із оборонців Маріуполя. 21 вересня 2022 року повернувся з російського полону.