Выявляются факты не только злоупотреблений работников ТЦК, но и ВВК. Напомним, Владимир Зеленский, объявляя 11 августа об увольнении всех областных военкомов, анонсировал и заседание СНБО по военно-врачебным комиссиям.

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О чем рассказали правоохранители

Глава военно-врачебной комиссии одного из районных территориальных центров комплектования и соцподдержки в Киеве производил для военнообязанных мужчин целый пакет фиктивных документов, а затем передавал их своим сообщникам. Бумаги свидетельствовали о якобы непригодности к военной службе, а стоила такая услуга 10 000 долларов для одного человека – это почти 370 тысяч гривен!

Работал глава ВВК не сам, а был сообщником лиц, которых ГБР разоблачило ранее. Это были начальник одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ и начальник Голосеевского районного ТЦК и СП – их разоблачили на масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста в начале августа 2023 года.

Начальник одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ и организовал эту схему. Государственное бюро задержало его при передаче документов, предоставляющих право выезда из Украины трем лицам, – за это он получил 30 000 долларов. Начальника Голосеевского военкомата задержали через день.

Правоохранители задокументировали несколько случаев выдачи фиктивных документов.

Задержание председателя одной из киевских ВВК / Фото ГБР

Правонарушителю сообщили о подозрении в служебном подлоге. Санкция статьи предусматривает штраф до 4000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В настоящее время продолжается досудебное следствие и выясняют, не причастен ли к схеме кто-то еще.

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Последние новости о ТЦК

Наверное, важнейшей информацией является то, что областные военкомы уже начали покидать свои должности в соответствии с решением президента.