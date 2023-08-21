У військовій формі і з автоматом: у Сумському ТЦК служить семирічний школяр

У військових Сумського ТЦК з'явився маленький помічник. Семирічний Ілля щодня стоїть на варті військкомату і мріє колись стати справжнім захисником.

У Сумах у місцевому ТЦК служить доброволець Ілля Радько. Військовослужбовцю – лише сім років. Втім, хлопчина переконує, що робить справу, яка йому до душі.

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У хлопця є справжня військова форма та зброя

"Я гуляв біля військкомату, і мені прийшла ідея – чому б мені там не працювати", – так семирічний Ілля розповів про початок своєї служби у ТЦК. Хлопчик працює у військкоматі з травня 2023 року. Він проживає у сусідньому будинку, тому щодня приходить на роботу самостійно.

Школяр розповідає, що до його обов'язків належить відчинення воріт військкомату та їх охорона. Він може працювати так до п’ятої, шостої, або навіть восьмої вечора. Хлопчина запевняє, що зовсім не втомлюється. Йому тут комфортно.

Службу Ілля несе у повному комплекті бойового одягу. А на плечах має навчальний автомат. Це все –подарунки від працівників ТЦК.

Готують майбутнього захисника

Військові ТЦК своїм новим помічником теж задоволені. Хлопчик сумлінно виконує свою роботу, відкриває ворота, коли треба комусь підкаже, де і як пройти, розповідає військовослужбовець Володимир.

Крім того, у військовослужбовців є плани зробити з Іллі справжнього воїна – вже навіть почали працювати над фізичною підготовкою хлопця і задавати йому домашнє завдання.

Рідні Іллі підтримали його починання. Щоправда, спочатку здивувалися, коли той розповів, що його взяли на службу та ще й форму подарували.

Ми одразу здивувались. Думали, що може не можна там, а коли дозволили їхнє керівництво, то ми підтримали його. Розповідає, що йому тут дуже подобається, його тут всі знають, поважають,

– зазначила бабуся Ольга Редько.

Мріє бути військовим

Скоро початок навчального року – Іллі треба до школи. Одначе маленький помічник військових запевняє, що не кидатиме службу через навчання. Він ставатиме на варту після уроків.

Незабаром у школяра день народження. Він попросив у батьків собаку, а до Нового року замовив дитячу рацію.

Втім, у хлопця є й більша мрія. У майбутньому Ілля планує стати справжнім військовослужбовцем. І на запитання журналістів чому, відповідає з усмішкою: "Бо вони епічні".

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