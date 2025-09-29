В следующие 7 дней украинцев ждут настоящие температурные качели. Неделя начнется с холодной и дождливой погоды, а ближе станет сухо и немного теплее.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какой будет температура днем и ночью?

По словам Кибальчича, в следующие несколько дней ожидается неустойчивый характер погоды, местами с дождями, порывистым ветром и колебаниями температуры воздуха. Наиболее высокие температурные показатели ожидаются в юго-восточной половине страны.

Так, в течение недели дневная температура будет такой:

понедельник, 29 сентября – +8...+13 в северных и западных областях, на остальной территории страны +13...+18;

вторник, 30 сентября – +10...+16, на юго-западе страны местами +7...+9;

среда, 1 октября – +10...+15, в юго-западных регионах +7...+9, в Крыму и на крайнем востоке +16...+18;

четверг, 2 октября – +12...+17 на Левобережье, на остальной территории +6...+11;

пятница, 3 октября – +14...+19 на Левобережье, в западных регионах +9...+14;

суббота, 4 октября – +17...+22 на Левобережье, в западных регионах +10...+16;

воскресенье, 5 октября – +17...+23, в западной части +11...+16.

В то же время достаточно холодно будет ночью, местами с заморозками:

понедельник, 29 сентября – +4...+10, днем в северных и западных областях +8...+13;

вторник, 30 сентября – +4...+10, в южных областях и Крыму местами +11...+14;

среда, 1 октября – +3...+8, на юго-востоке и в Крыму +9...+14;

четверг, 2 октября – +2...+7, в центральных и южных регионах +6...+11;

пятница, 3 октября – +2...+7, в центральных и южных регионах +6...+11;

суббота, 4 октября – +2...+7, на юго-востоке +7...+12;

воскресенье, 5 октября – +7...+13, на юге местами +14...+16.

Какой будет погода в Украине?