Як розповіла 24 Каналу Віра Балабух, 2025 рік навряд чи стане найтеплішим в історії, хоча температура й била рекорди. Показники близькі до 2023 року, але навряд чи перевищать 2024 рік.
Від +7 вдень на заході до +23 на сході: прогноз нічних і денних температур на тиждень
- Протягом тижня денні температури коливатимуться від +7 на заході до +23 на сході, з дощами та поривчастим вітром.
- Нічні температури опустяться до +2 на заході, місцями очікуються заморозки, а на півдні +14…+16.
У наступні 7 днів українців чекають справжні температурні гойдалки. Тиждень почнеться з холодної та дощової погоди, а ближче стане сухо та трохи тепліше.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Якою буде температура вдень і вночі?
За словами Кібальчича, в наступні кілька днів очікується нестійкий характер погоди, місцями з дощами, поривчастим вітром та коливаннями температури повітря. Найбільш високі температурні показники очікуються у південно-східній половині країни.
Так, протягом тижня денна температура буде такою:
- понеділок, 29 вересня – +8…+13 у північних і західних областях, на решті території країни +13…+18;
- вівторок, 30 вересня – +10…+16, на Південному Заході країни місцями +7…+9;
- середа, 1 жовтня – +10…+15, у південно-західних регіонах +7…+9, у Криму та на крайньому Сході +16…+18;
- четвер, 2 жовтня – +12…+17 на Лівобережжі, на решті території +6…+11;
- п'ятниця, 3 жовтня – +14...+19 на Лівобережжі, у західних регіонах +9...+14;
- субота, 4 жовтня – +17...+22 на Лівобережжі, у західних регіонах +10...+16;
- неділя, 5 жовтня – +17...+23, у західній частині +11...+16.
Водночас досить холодно буде вночі, подекуди з заморозками:
- понеділок, 29 вересня – +4…+10, вдень у північних і західних областях +8…+13;
- вівторок, 30 вересня – +4…+10, у південних областях і Криму місцями +11…+14;
- середа, 1 жовтня – +3…+8, на Південному Сході та у Криму +9…+14;
- четвер, 2 жовтня – +2…+7, у центральних і південних регіонах +6…+11;
- п'ятниця, 3 жовтня – +2…+7, у центральних і південних регіонах +6…+11;
- субота, 4 жовтня – +2…+7, на Південному Сході +7…+12;
- неділя, 5 жовтня – +7…+13, на Півдні місцями +14…+16.
Якою буде погода в Україні?
Цього тижня через проходження атмосферних фронтів спостерігатимуться дощі, у Карпатах – навіть сніг. Ближче до вихідних погода налагодиться, буде переважно сухо.
Як пише Укргідрометцентр, середня місячна температура повітря в жовтні очікується на рівні 7 – 13 градусів тепла, що на 1 градус вище за норму.
