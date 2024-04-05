Последствия будут катастрофическими: что ждет Россию после теракта в "Крокусе"

Россия пытается обвинить в стрельбе в "Крокусе" Украину, хотя ответственность за это взяла на себя ИГИЛ. В то же время Владимир Путин пытается убедить людей, что внутри страны якобы нет межконфессиональных конфликтов.

Заявления главы Кремля, что во всем якобы виновата Украина – понятны и ожидаемы. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, добавив, что Путин сознательно выбрал такую тактику.

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Сразу после теракта было понятно, что в нем обвинят Украину. Ведь очень удобно переложить ответственность на оппонента и таким образом увеличить культ ненависти к украинцам, улучшить результаты мобилизации и увеличить уровень мотивации людей убивать.

Я не сомневаюсь, что фсб причастно к этому теракту. Только остается вопросом, или спецслужбы сами это реализовали, или просто промолчали и позволили ИГИЛ все сделать, чтобы потом использовать результаты этой трагедии в своих политических целях,

– рассказал Алексей Буряченко.

На самом деле обвинения в сторону Украины не только абсурдные, но и смешные. Ведь все происходит на фоне заявлений самого "Исламского государства", которое показывает фото террористов, рассказывает об их подготовке, оружие. Одна российская власть упорно убеждает, что якобы виноваты украинцы, а разногласий с исламистами вообще нет.

На фоне этого маразма выходит Дмитрий Песков, который говорит откровенно антисемитские вещи. После этого бешеная волна антисемитизма накрыла всю Россию. Даже страны, которые лояльно к ней относятся, начали призывать своих граждан вернуться домой,

– отметил Буряченко.

Какие опасности предстанут перед Россией

После теракта страна-агрессор, кроме внешнего врага, решила найти еще и внутреннего. Полиция массово задерживает людей другой национальности, мигрантов. Это очень опасное явление для России.

Путин хочет одновременно воевать с США, "коллективным Западом", потому что называет их своими врагами, а также с внутренним врагом – выходцами Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и так далее. Это почти на 100% приведет к тому, что путинский режим сойдет на нет,

– подчеркнул политолог.

Тогда мы увидим серьезное внутреннее сопротивление населения. Встанет вопрос, кто будет работать сантехниками в Москве, дворниками в Петербурге. Еще один вопрос – кто пойдет на военные заводы, особенно в крупных городах, и будет выполнять обязанности сварщиков, монтажников. Раньше всю эту нишу заполняли заробитчане из других стран.

Кремль, совершив такую ошибку, разжег волну антисемитизма, сейчас резко остановился и начал "давать заднюю". В России уже поняли, что последствия для них будут просто катастрофические,

– подытожил Алексей Буряченко.

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