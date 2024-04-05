Легко вплетать в ИПСО: как Россия манипулирует миром, используя теракт в "Крокусе"
В России 22 марта произошел теракт, по предварительным данным погибло 145 человек. Более 20 стран мира выразили свои соболезнования родным погибших. Эти события не могут изменить отношение мира к стране-агрессору.
Алексей Буряченко, политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин, отметил 24 Каналу, что Россия умеет работать с гибридными методами войны – они в этом "лучшие" среди всех государств современного мира. Террор под Москвой Путин использовал, чтобы показать миру, что Россия "жертва" и "нуждается в поддержке" в борьбе с терроризмом.
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Россия пыталась манипулировать
Массовость огласки событий в России со стороны мировых СМИ показала, что якобы Кремль борется с терроризмом на уровне с цивилизованным миром. Буряченко объяснил, что это настоящая манипуляция.
Это очень технологичная история, которую легко можно вплетать в ИПСО для наших (украинских – 24 Канал) партнеров. Если бы ФСБ России действительно не хотело, чтобы теракт состоялся, учитывая, что информация у них об этом была, они должны были бы это не допустить,
– отметил политолог.
Украине и западным партнерам нужно вести активную антипропагандистскую кампанию на международном уровне.
Нужно показывать реальную ситуацию без искаженных зеркал, которыми постоянно очень умело пользуется российская пропаганда,
– сказал Буряченко.
Политолог считает, что на международном уровне, несмотря на все усилия российской пропаганды, России не удалось сдвинуть в положительную сторону мнения мирового сообщества относительно политики Кремля.
"Мир уже не тот, который был два года назад. Мир прекрасно понимает, что такое Путин и путинский режим", – подытожил Алексей Буряченко.
Что известно о теракте в России: последние новости
- Москва продолжает циничные попытки обвинить Украину в теракте, произошедшем в "Крокусе". Кремлевские пропагандисты используют различные хитрости, чтобы убедить россиян в "украинском следе".
- Недавно в России состоялся суд над четырьмя лицами, которых обвиняют в массовом убийстве под Москвой. Депутат Европейского парламента из Германии выразила мнение, что Кремль может быть причастен к задержанию лиц, которые не имеют отношения к этому делу.
- Американские чиновники накануне предупреждали Москву о возможности теракта. Правительство США предоставляло властям России информацию не только об угрозе инцидента, но и конкретно указывало на возможность нападения на концертную площадку в "Крокусе". Москва получила предупреждение задолго до теракта.