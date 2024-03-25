Попытки Путина привязать к этому Украину надо пресечь, – Шеппс о теракте под Москвой

Глава Минобороны Британии Грант Шеппс высказался об обвинениях России в теракте в "Крокус Сити Холле" Украины. Британский чиновник отметил, что надо пресечь все попытки Путина подвязать под стрельбу наше государство.

Шеппс отметил, что связей между терактом в торговом центре "Крокус Сити Холл" под Москвой и Украиной нет. Он также отметил, что фейкам российского диктатора Путина по стрельбе следует противостоять.

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Грант Шеппс высказался относительно обвинений Украины в теракте

В своем заявлении Шеппс подчеркнул, что британские власти не нашли никакой связи между Украиной и недавним терактом под Москвой. Однако сообщил, что именно ИГИЛ взяла на себя ответственность за стрельбу.

Мы должны противостоять попыткам Путина связать это (Украину и теракт – 24 Канал,

– добавил британец.

Он также повторил мысли, высказанные "теневым" министром обороны Великобритании Джоном Хили, предупредив, что стрельба не должна использоваться как щит для прикрытия незаконных действий Путина в Украине.

В США тоже высказались об обвинениях Украины Кремлем

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби во время пресс-брифинга категорически отрицал, что атака ИГИЛ на подмосковный "Крокус Сити Холл" якобы имеет определенную связь с усилиями спецслужб Украины.

"Не было никакой связи с Украиной. Это была атака, проведена оперативниками ИГИЛ-Х, точка", – подчеркнул он.

Кирби также подчеркнул, что распространение Кремлем информации о якобы причастности украинских служб к теракту не было неожиданностью, назвав ее еще одним примером кремлевской пропаганды.

Он отметил, что мотивом такого распространения была попытка Москвы "оправдать насилие и мародерство в Украине".

Советник Белого дома подтвердил, что американская сторона предупредила российское руководство о намерениях ИГИЛ осуществить теракт. В ответ на это Соединенные Штаты в меру своих возможностей активно отслеживают планы и деятельность террористов ИГИЛ.