Об этом заявил представитель Еврокомиссии по иностранным делам Питер Стано, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Кроме того, ЕС уже осудил теракт, который произошел в Москве.

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В ЕС высказались относительно теракта под Москвой

Питер Стано отметил, что в Евросоюзе обеспокоены заявлениями представителей Кремля, которые пытаются найти хоть какую-то связь относительно стрельбы под Москвой с Украиной. В Брюсселе не видят никаких доказательств того, что Украина хоть как-то связана с этими атаками.

Мы призываем российское правительство не использовать эти теракты в Москве как повод или мотивацию для усиления незаконной агрессии против Украины, а также не использовать их как повод для усиления внутренних репрессий, за что мы достаточно много критикуем российский режим,

– сказал Стано.

В ЕС отметили, что после начала полномасштабной войны в Украине, Евросоюз фактически приостановил любое сотрудничество с Россией из-за ее неуважения к гуманитарному международному праву, к уставу ООН, к международному праву как таковому.

В то же время Евросоюз является одним из крупнейших ответственных международных игроков в борьбе с терроризмом, поэтому не исключает возможного сотрудничества с Москвой в этой сфере.

"Если бы Россия выступила с предложением, заслуживающим доверия, которое основывается на рациональных основаниях и уважении к международным правилам, то Европейский Союз, вероятно, не отказался бы", – отметил Питер Стано.

Он отметил, что сейчас трудно представить, что может стать основой для сотрудничества, поскольку путинский режим и дальше ведет незаконную войну в Украине, а также проводит внутренние репрессии против своего населения.

Обратите внимание! Представитель ГУР МО Андрей Юсов, реагируя на теракт в "Крокус Сити Холл" под Москвой, назвал стрельбу сознательной провокацией Путина, о которой ранее предупреждало международное сообщество. В украинской разведке также отметили, что Украина не имеет никакого отношения к этому теракту.