Про це заявив речник Єврокомісії з закордонних справ Пітер Стано, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Крім того, ЄС вже засудив теракт, який стався у Москві.

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У ЄС висловилися щодо теракту під Москвою

Пітер Стано зазначив, що в Євросоюзі стурбовані заявами представниками Кремля, які намагаються знайти хоч якийсь зв'язок щодо стрілянини під Москвою з Україною. У Брюсселі не бачать жодних доказів того, що Україна хоч якось пов'язана з цими атаками.

Ми закликаємо російський уряд не використовувати ці теракти в Москві як привід або мотивацію для посилення незаконної агресії проти України, а також не використовувати їх як привід для посилення внутрішніх репресій, за що ми досить багато критикуємо російський режим,

– сказав Стано.

В ЄС зазначили, що після початку повномасштабної війни в Україні, Євросоюз фактично призупинив будь-яку співпрацю з Росією через її неповагу до гуманітарного міжнародного права, до статуту ООН, до міжнародного права як такого.

Водночас Євросоюз є одним із найбільших відповідальних міжнародних гравців у боротьбі з тероризмом, тому не відкидає можливої співпраці з Москвою у цій сфері.

"Якби Росія виступила з пропозицією, яка заслуговує на довіру, яка ґрунтується на раціональних підставах і повазі до міжнародних правил, то Європейський Союз, ймовірно, не відмовився б", – зауважив Пітер Стано.

Він наголосив, що наразі важко уявити, що може стати основою для співпраці, оскільки путінський режим і далі веде незаконну війну в Україні, а також проводить внутрішні репресії проти свого населення.

Зверніть увагу! Представник ГУР МО Андрій Юсов, реагуючи на теракт у "Крокус Сіті Хол" під Москвою, назвав стрілянину свідомою провокацією Путіна, про яку раніше попереджала міжнародна спільнота. В українській розвідці також наголосили, що Україна не має жодного стосунку до цього теракту.