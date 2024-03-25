Пропаганда продолжает раскручивать эту тему: что не так с реакцией Запада на теракт в России

Под Москвой в ТРЦ "Крокус Сити Холл" 22 марта произошел теракт с сотнями жертв. В странах Запада сочувствуют россиянам, даже устраивают акции памяти жертвам, несут туда цветы. Такой реакцией пользуется кремлевский диктатор Владимир Путин.

Кремль угрожает уничтожить Европу, а одновременно убеждает свое население, что они являются частью Запада, потому что там им очень сочувствуют. Это 24 Каналу отметил председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

Смотрите также ИГИЛ уже давно острил мечи, но Путину мерещится Украина: западные СМИ о теракте в "Крокусе"

Россия использует сочувствие

Как отметил Олег Рыбачук, россиян убеждают в том, что за терактом якобы стоят украинцы. Хотя ИГИЛ взял ответственность, западные спецслужбы это подтверждают, но Путин продолжает утверждать о якобы "украинском следе".

Путин пытается, с одной стороны, показать, что мир сочувствует россиянам. С другой стороны, убедить россиян, что на самом деле первая причина этого всего – это именно украинцы. Поэтому эту ярость он пытается снова перевести в Украину,

– объяснил он.

Российское население в основном действительно верит, что Украина якобы устроила теракт в ТРЦ "Крокус Сити Холл". Хотя на Западе заявляют, что Украина не причастна к этому. Российская пропаганда все равно будет продолжать обвинять украинцев.

"Они используют доказательства того, что мир им сочувствует, что они являются частью того мира, который они ежедневно обещают уничтожить. Они обещают уничтожить Францию, Польшу, сжечь весь мир ядерным оружием. В то же время они говорят, что "этот мир нам сочувствует", – добавил Рыбачук.

Реакции на теракт в "Крокусе": главное