Пропаганда й далі розкручує цю тему: що не так з реакцією Заходу на теракт у Росії

Під Москвою в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" 22 березня стався теракт із сотнями жертв. У країнах Заходу співчувають росіянам, навіть влаштовують акції пам'яті жертвам, несуть туди квіти. Такою реакцією користується кремлівський диктатор Владімір Путін.

Кремль погрожує знищити Європу, а водночас переконує своє населення, що вони є частиною Заходу, бо там їм дуже співчувають. Це 24 Каналу зауважив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

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Росія використовує співчуття

Як зазначив Олег Рибачук, росіян переконують у тому, що за терактом нібито стоять українці. Хоч ІДІЛ взяла відповідальність, західні спецслужби це підтверджують, але Путін продовжує стверджувати про буцімто "український слід".

Путін намагається, з одного боку, показати, що світ співчуває росіянам. З іншого боку, переконати росіян, що насправді перша причина цього всього – це саме українці. Тому цю лють він намагається знову перевести в Україну,

– пояснив він.

Російське населення здебільшого дійсно вірить, що Україна нібито влаштувала теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол". Хоча на Заході заявляють, що Україна не причетна до цього. Російська пропаганда все одно продовжуватиме звинувачувати українців.

"Вони використовують докази того, що світ їм співчуває, що вони є частиною того світу, який вони щоденно обіцяють знищити. Вони обіцяють знищити Францію, Польщу, спалити весь світ ядерною зброєю. Водночас вони кажуть, що "цей світ нам співчуває", – додав Рибачук.

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