Зауважимо, що незабаром після стрілянини у мережі з'явилося повідомлення, що стрілянину в "Крокус Сіті Холі" влаштувала ІДІЛ. Окрім неї жодна організація не брала на себе відповідальність.
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ІДІЛ намагалася "завдати удару по французькій землі"
Еммануель Макрон 25 березня відреагував на теракт, який днями трапився у Красногорську, що за 20 – 30 кілометрів від Москви. Французький президент коментував рішення уряду підняти рівень терористичної загрози в країні до максимального після подій у країні-агресорці.
За його словами, терористичне угруповання ІДІЛ, яке раніше взяло на себе відповідальність за стрілянину у ТЦ "Крокус Сіті Хол", протягом останніх місяців неодноразово намагалося завдати удару по "французькій землі".
Зокрема, в резиденції прем'єр-міністра Франції раніше заявляли, що причетне до теракту угруповання "загрожує Франції й було причетне до кількох нещодавніх зірваних атак у кількох європейських країнах, включно з Німеччиною і Францією".
Крім того, французький лідер висловив побажання "знайти винних якомога швидше" і закликав продовжувати "ефективні дії проти цих груп, які планують напади в декількох країнах", пообіцявши "посилення співпраці" з Росією в цьому питанні.
Що відомо про теракт у Підмосков'ї: головне
- Ввечері 22 березня невідомі почали стрілянину у торговому центрі у Підмосков’ї. Там був запланований концерт групи "Пікнік". На відео, які потрапили в мережу, видно як невідомі стріляли з різних боків та з різної зброї, люди вибігали із залу. Згодом у ТЦ пролунав вибух, внаслідок якого почала руйнуватися покрівля.
- Лише за добу після теракту Владімір Путін записав відеозвернення. У ньому він традиційно звинуватив Україну, а сам інцидент назвав "варварством". Диктатор заявив, що було затримано 11 осіб і вони нібито намагалися втекти до кордону з Україною. Він додав, що Росія знає, що таке тероризм і подякував країнам, які "поділяють їхній біль".
- Про те, що Путін відверто бреше, стало відомо після повідомлення Білорусі. Там заявили, що допомагали у затриманні терористів і відбулося це на російсько-білоруському кордоні, а аж ніяк не на українському.
- У ситуації зі стріляниною помітили низку суперечностей, які можуть свідчити про спланованість. Наприклад, ОМОН і ФСБ прибули на місце події лише через годину, хоч базуються досить близько до ТЦ. Автомобілі терористів зафіксували у двох місцях одночасно. Стрільці на відео професійно володіють зброєю, а затримані розповіли, що стати терористами їм запропонували лише місяць тому.
- Зокрема, The New York Times і CBS, посилаючись на власні джерела, заявили, що розвідка США отримала інформацію про підготовку ІДІЛ до терактів у Москві. Коли дані були підтверджені, то офіційні особи під час приватної розмови попередили Кремль про загрозу.