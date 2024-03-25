Зауважимо, що незабаром після стрілянини у мережі з'явилося повідомлення, що стрілянину в "Крокус Сіті Холі" влаштувала ІДІЛ. Окрім неї жодна організація не брала на себе відповідальність.

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ІДІЛ намагалася "завдати удару по французькій землі"

Еммануель Макрон 25 березня відреагував на теракт, який днями трапився у Красногорську, що за 20 – 30 кілометрів від Москви. Французький президент коментував рішення уряду підняти рівень терористичної загрози в країні до максимального після подій у країні-агресорці.

За його словами, терористичне угруповання ІДІЛ, яке раніше взяло на себе відповідальність за стрілянину у ТЦ "Крокус Сіті Хол", протягом останніх місяців неодноразово намагалося завдати удару по "французькій землі".

Зокрема, в резиденції прем'єр-міністра Франції раніше заявляли, що причетне до теракту угруповання "загрожує Франції й було причетне до кількох нещодавніх зірваних атак у кількох європейських країнах, включно з Німеччиною і Францією".

Крім того, французький лідер висловив побажання "знайти винних якомога швидше" і закликав продовжувати "ефективні дії проти цих груп, які планують напади в декількох країнах", пообіцявши "посилення співпраці" з Росією в цьому питанні.

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