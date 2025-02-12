Розвиток штучного інтелекту став стратегічним напрямом для провідних світових гравців, але підхід до створення ШІ-чатботів у США, Китаї та Європі кардинально відрізняється. Одні роблять ставку на глобальне домінування, інші – на контроль і внутрішній ринок, а треті зосереджуються на регулюванні.

Нині у світі популярні здебільшого американські та китайські чатботи, але потроху з'являються і європейські конкуренти. Французький стартап Mistral AI представив чат-бот Le Chat, що позиціонується як конкурент ChatGPT та інших подібних сервісів.

Le Chat доступний як у вебверсії, так і у вигляді мобільних додатків для iOS та Android. Серед його ключових можливостей — швидка генерація тексту (до 1000 слів на секунду), інтеграція з вебпошуком у реальному часі, генерація зображень за допомогою моделі Flux Ultra від Black Forest Labs, а також підтримка аналізу PDF-документів та коду.

24 Канал зібрав у матеріалі головне про французький штучний інтелект.

Чим відрізняється підхід до ШІ-чатботів у США, Європі та Китаї

Американські компанії, як-от OpenAI, Google, Meta та Microsoft, задають тон у розвитку великих мовних моделей (LLM), впроваджуючи їх у бізнес, освіту та навіть державне управління.

Проте ця гонка за технологічною першістю породжує етичні питання: як запобігти упередженості ШІ? Чи може неконтрольований розвиток чатботів загрожувати демократії? Уряд США обговорює можливі регуляторні заходи, але поки що ШІ-індустрія рухається вперед із мінімальним контролем.

Китай йде власним шляхом, розвиваючи національні аналоги ChatGPT, як-от Ernie Bot (Baidu), DeepSeek та Tongyi Qianwen (Alibaba). Держава активно підтримує ШІ-дослідження, але водночас суворо контролює їхній зміст.

Влада обмежує можливості ШІ-моделей у політичній сфері та змушує розробників відповідати державній ідеології. Це створює захищений внутрішній ринок, але обмежує конкуренцію на глобальному рівні. Чи зможе Китай конкурувати із західними розробниками, якщо його технології мають такі жорсткі рамки?

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ЄС же робить ставку на безпеку та прозорість, впроваджуючи AI Act – перший у світі комплексний закон про штучний інтелект. У той час коли американські та китайські компанії експериментують, європейці намагаються ввести жорсткі правила ще до масштабного впровадження ШІ.

Це може захистити користувачів від маніпуляцій і порушень приватності, але чи не поставить Європа себе у невигідне становище, дозволяючи конкурентам із США та Китаю відірватися ще більше? Водночас в Європі активно працюють стартапи на зразок Mistral AI, які прагнуть створювати конкурентоспроможні мовні моделі з відкритим кодом.

США лідирують завдяки потужним інвестиціям, Китай швидко адаптує технології під державні інтереси, а Європа готує найсуворіші у світі правила для ШІ. Чи дозволять регуляторні обмеження наздогнати лідерів, чи, навпаки, залишать когось позаду – питання, яке визначить майбутнє глобального ШІ.

Цікаво! США та Велика Британія не приєдналися до міжнародної декларації щодо штучного інтелекту, яку підтримали десятки країн на саміті у Парижі, зокрема Франція, Китай та Індія. Документ передбачає відкритий, інклюзивний та етичний підхід до розвитку технологій. Лондон пояснив свою позицію занепокоєнням щодо національної безпеки та глобального управління у сфері ШІ. Представник Вашингтона, віцепрезидент Джей Ді Венс, заявив, що надмірне регулювання може "вбити трансформаційну індустрію на старті" та наголосив на необхідності проринкової політики.



Загалом декларацію щодо розвитку ШІ підписали 60 країн, зобов’язавшись зробити технологію доступною, безпечною, прозорою та надійною. Також серед пріоритетів – екологічна стійкість ШІ та подолання цифрової нерівності. Втім, Велика Британія не підтримала декларацію повністю, пояснивши, що вона не містить достатньо конкретики щодо глобального управління ШІ та ризиків для національної безпеки.

Що відомо про Mistral AI

Mistral AI – французький стартап у сфері штучного інтелекту, заснований у квітні 2023 року Артуром Меншем, Гійомом Ламплем та Тімоте Лакруа. Менш раніше працював у Google DeepMind, а Лампль і Лакруа були дослідниками в Meta Platforms. У червні 2023 року компанія залучила 105 мільйонів євро від інвесторів, зокрема Lightspeed Venture Partners, Еріка Шмідта, Ксав'є Ніеля та JCDecaux, що оцінило Mistral AI у 240 мільйонів євро.

У вересні 2023 року Mistral AI випустила мовну модель Mistral 7B з 7 мільярдами параметрів під вільною ліцензією Apache 2.0. У грудні того ж року компанія залучила ще 385 мільйонів євро від інвесторів, серед яких Andreessen Horowitz, BNP Paribas та Salesforce, піднявши свою оцінку до понад 2 мільярдів доларів.

Тоді ж було представлено модель Mixtral 8x7B з 46,7 мільярда параметрів, яка підтримує п'ять мов: французьку, іспанську, італійську, англійську та німецьку. Наразі з Le Chat можна спілкуватися й українською.

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У лютому 2024 року Mistral AI оголосила про партнерство з Microsoft для розширення присутності в індустрії штучного інтелекту. В рамках угоди мовні моделі Mistral стали доступними на хмарній платформі Microsoft Azure, а також було запущено багатомовний розмовний асистент Le Chat, аналогічний ChatGPT.



Назва відсилає до англійського chat – чат, і водночас є французьким словом "кіт", що відображено в логотипі.

У квітні 2024 року компанія випустила модель Mixtral 8x22B, яка демонструє високі результати в різних тестах порівняно з іншими відкритими моделями. У листопаді 2024 року Mistral AI оновила Le Chat, додавши можливість створення зображень у партнерстві з Black Forest Labs та інтеграцію з вебпошуком для надання актуальної інформації. Також було представлено нову модель Pixtral Large, яка покращує можливості обробки зображень.

Станом на кінець 2024 року Mistral AI налічувала понад 100 співробітників. Компанія позиціонує себе як альтернативу закритим моделям, прагнучи демократизувати штучний інтелект через відкриті інновації.

В чому особливості Le Chat

Mistral – компанія, яку часто називають європейською надією у сфері штучного інтелекту, – у лютому презентувала нові рішення для свого чат-бота Le Chat. Головне оновлення – вдосконалений вебінтерфейс і запуск мобільного застосунку для iOS та Android.

Mistral розробляє власні великі мовні моделі. Її топові продукти, як-от Mistral Large та мультимодальна модель Pixtral Large, доступні для бізнесу через API або хмарні платформи типу Azure AI Studio, Amazon Bedrock і Google Vertex AI. Крім того, компанія випускає моделі з відкритим кодом за ліцензією Apache 2.0.

Mistral прагне стати серйозним конкурентом для OpenAI та Anthropic. Її чат-бот Le Chat прямо змагається з ChatGPT, Claude, Google Gemini та Microsoft Copilot. Але до лютого компанія не мала зручних інтерфейсів для щоденного користування зі смартфона. Лише в листопаді 2024 року Mistral додала підтримку вебпошуку з посиланнями на джерела, можливість створювати зображення та працювати з інтерактивним полотном для редагування тексту чи коду в окремому вікні.

Нещодавно компанія уклала угоду з інформаційним агентством Agence France-Presse (AFP), щоб зробити відповіді бота більш надійними. Але в мобільному застосунку поки що немає голосового режиму, що може стати мінусом для тих, хто звик взаємодіяти з ШІ голосом.

З новим оновленням Le Chat Mistral також запустила преміум-підписку Pro за 14,99 євро на місяць. Водночас компанія не розкриває, яку саме модель використовує в преміум-версії, але стверджує, що підписники отримують доступ до найпотужнішого ШІ. Це означає, що безкоштовні користувачі отримують урізану версію. Додаткові плюси Pro – вищі ліміти запитів і можливість заборонити використання ваших даних для навчання моделей. Тобто вибір такий: або платіть, або погоджуйтесь на використання ваших даних.

До 1000 слів за секунду та мільйони євро інвестицій

Компанія не заявляє, що її моделі кращі за OpenAI чи Anthropic, але впевнена, що з точки зору швидкодії вона може обійти конкурентів. Mistral стверджує, що Le Chat працює на "найшвидших рушіях інференції у світі" і може видавати до 1000 слів за секунду, що робить його швидшим за просунуту модель ChatGPT-4o.

Для досягнення цієї амбітної мети Mistral AI уклав партнерство з компанією Cerebras Systems, яка спеціалізується на ШІ-чипах та має підтримку еміратського технологічного гіганта G42. Cerebras, що базується в Кремнієвій долині, є одним із небагатьох конкурентів Nvidia у сфері навчання ШІ-моделей. Компанія готується до IPO, проте цей процес затримується через перевірку американськими регуляторами її зв’язків із G42.

На тлі зростаючої конкуренції швидкість генерації відповідей стає важливішим показником, зазначив CEO Cerebras Ендрю Фельдман. Саме цей фактор може допомогти Mistral виділитися на ринку.

Раніше цього року Mistral залучила 600 мільйонів євро інвестицій, піднявши свою оцінку до 6 мільярдів євро.

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Також Mistral вихваляється генеруванням зображень, яке, за словами компанії, перевершує ChatGPT та Grok. Чатбот інтегровано з моделлю Flux Ultra від Black Forest Labs. Крім цього, Mistral дозволяє інтегрувати Le Chat у внутрішню систему компанії з кастомними моделями та унікальним інтерфейсом.



Le Chat / Скриншоти 24 Каналу

24 Канал протестував застосунок Le Chat на смартфоні. Він не поступається в якості ChatGPT у робочих завданнях з текстом – наприклад, збирає новини за запитом і надає посилання.



Але створити зображення з першого разу не вдалося – чатбот пропонує згенерувати картинку в новій бесіді, при створенні якої робить те саме, хоча ми діяли за інструкцією.

Mistral багато говорить про свої переваги, але чи зможе мобільний застосунок Le Chat привернути увагу користувачів? На цей момент ChatGPT, DeepSeek та Google Gemini входять до ТОП-10 найпопулярніших iPhone-застосунків у США. Чи вдасться Le Chat потрапити в цей список та побороти стереотип, що Європа не розвиває ШІ, покаже час.