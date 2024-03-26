"Творческая" дружба между Россией и ИГИЛ: как мог разрабатываться теракт в России
ИГИЛ анонсировал новые теракты в России, напрямую угрожая Владимиру Путину. Боевики хотят отомстить за пытки и допросы членов организации. Вероятно, творческая "дружба" между ИГИЛ и российскими спецслужбами будет продолжаться.
Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. К слову, в ГУР МО сообщили, что теракт в Подмосковье – спланированная и сознательная провокация российских спецслужб по указанию Путина.
Обратите внимание Путин заигрался, – политтехнолог предположил, зачем диктатору теракт в "Крокусе"
Мотив ИГИЛ
Теракт в "Крокус Сити" – это совместный проект ИГИЛ и российских спецслужб. Ведь если бы преступление просто сделал ИГИЛ руками парикмахеров, дворников и таксистов таджикского происхождения, то не было бы много разногласий.
На самом деле можно долго перечислять огромный перечень разногласий, однако все они становятся понятны, если этот теракт организован двумя силами, с одной стороны, ИГИЛ, с другой – российскими спецслужбами.
Это уже не первый и не второй случай, когда происходит такая "творческая" дружба между ИГИЛ и российскими спецслужбами. Первый и наиболее известный – взрывы домов в сентябре 1999 года, на волне которых Путин пришел к власти,
– сказал Яковенко.
Доверять заявлениям ИГИЛ не стоит, ведь террористы не самые честные люди на земле, поэтому вполне возможно, что они обещают устроить теракт в России, а устроят в любом другом месте. Хотя в России легче всего, потому что путинский режим создал на территории страны огромную диаспору гастарбайтеров.
Фактически это рабы на территории России, которые находятся в очень униженном состоянии. Среди них много религиозных людей, что является благоприятной средой для насаждения идеи радикального ислама,
– отметил российский оппозиционный журналист.
По его мнению, на территории России есть много возможностей навербовать большое количество людей для создания боевых террористических ячеек. К тому же ИГИЛ имеет много претензий к военному и политическому руководству страны-агрессора.
Прежде всего месть за десятилетнее уничтожение по меньшей мере миллиона граждан Афганистана и уничтожение так называемого исламского государства на территории Сирии.
"Россиянам не дойдет"
Даже если будут обнародованы разведданные и подтвердится, что ИГИЛ сотрудничает с Россией, что без Путина все же здесь не обошлось, и эта правда частично дойдет до российского общества, то вряд ли это хоть как-то повлияет на россиян и их отношение к диктатору.
Факты могут появиться, но донесение информации до широкого круга российского населения – отдельная проблема. Ведь на сегодня основные носители информации и российские медиа принадлежат государству или аффилированным с ним структурам,
– добавил Яковенко.
По-прежнему, будет разговор о том, что якобы заказчик США, а Украина исполнитель. Вопреки всем фактам Путин сделал абсурдное заявление о якобы "украинском следе" в теракте. Затем это подхватила Маргарита Симоньян и сейчас почти во всех российских средствах массовой информации так называемая украинская версия абсолютна.
Задержание подозреваемых в теракте
- Днем 23 марта российские силовики сообщили о задержании мужчин, которые якобы причастны к теракту в "Крокус Сити Холле". В обращении к россиянам Владимир Путин заявил, якобы они двигались в сторону границы с Украиной, где "для них было подготовлено окно".
- Басманный суд Москвы 25 марта избрал меру пресечения четырем мужчинам, которых подозревают в совершении теракта в Подмосковье 22 марта. На два месяца Далерджона Мирзоева, Рачабабализоду Саидакрами Муродали, Мухаммадсобира Зокирчоновича Файзова и Шамсидина Фаридуни отправили в СИЗО.
- Следствие также установило еще трех причастных к теракту. Среди них – 25-летний гражданин России Деловар Исламов. Он оказался бывшим владельцем белого "Рено", которым пользовались нападавшие во время совершения теракта.