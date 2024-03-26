"Творча" дружба між Росією та ІДІЛ: як міг розроблятись теракт в Росії

ІДІЛ анонсував нові теракти у Росії, напряму погрожуючи Владіміру Путіну. Бойовики хочуть помститися за тортури та допити членів організації. Ймовірно, творча "дружба" між ІДІЛ й російськими спецслужбами продовжуватиметься.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. До слова, у ГУР МО повідомили, що теракт у Підмосков'ї – спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна.

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Мотив ІДІЛ

Теракт у "Крокус Сіті" – це спільний проєкт ІДІЛ й російських спецслужб. Адже якби злочин просто зробив ІДІЛ руками перукарів, двірників та таксистів таджицького походження, то не було б багато розбіжностей.

Насправді можна довго перераховувати величезний перелік розбіжностей, однак всі вони стають зрозумілі, якщо цей теракт організований двома силами, з одного боку, ІДІЛ, з іншого – російськими спецслужбами.

Це вже не перший і не другий випадок, коли відбувається така "творча" дружба між ІДІЛ й російськими спецслужбами. Перший та найбільш відомий – вибухи будинків у вересні 1999 року, на хвилі яких Путін прийшов до влади,

– мовив Яковенко.

Довіряти заявам ІДІЛ не варто, адже терористи не найчесніші люди на землі, тому цілком можливо, що вони обіцяють влаштувати теракт в Росії, а влаштують у будь-якому іншому місці. Хоча в Росії найлегше, тому що путінський режим створив на території країни величезну діаспору гастарбайтерів.

Фактично це раби на території Росії, які перебувають у дуже приниженому стані. Серед них багато релігійних людей, що є сприятливим середовищем для насадження ідеї радикального ісламу,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

На його думку, на території Росії є багато можливостей навербувати велику кількість людей для створення бойових терористичних осередків. До того ж ІДІЛ має багато претензій до військового й політичного керівництва країни-агресора.

Насамперед помста за десятирічне знищення щонайменше мільйона громадян Афганістану та знищення так званої ісламської держави на території Сирії.

"Росіянам не дійде"

Навіть якщо буде оприлюднено розвіддані й підтвердиться, що ІДІЛ співпрацює з Росією, що без Путіна все ж таки тут не обійшлося, й ця правда частково дійде до російського суспільства, то навряд чи це хоч якось вплине на росіян та їхнє ставлення до диктатора.

Факти можуть з'явитися, але донесення інформації до широкого кола російського населення – окрема проблема. Адже на сьогодні основні носії інформації та російські медіа належать державі або афільованим з нею структурам,

– додав Яковенко.

Як і раніше, буде розмова про те, що нібито замовник США, а Україна виконавець. Всупереч усім фактам Путін зробив абсурдну заяву про буцімто "український слід" у теракті. Потім це підхопила Маргаріта Симоньян й зараз майже в усіх російських засобах масової інформації так звана українська версія абсолютна.

Затримання підозрюваних у теракті